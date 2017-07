Nem készült el a vizes vébé szervezőbizottságának központja

A vizes világbajnoksághoz vezető napok legizgalmasabb versenye a margitszigeti és a balatonfüredi építkezéséken zajlott. A szigeten a szervezőbizottság központjának szánt épület teljes felújítása állt igen távol a késztől, míg Füreden a mélygarázs és a hozzá kapcsolódó beruházások állapota adott okot az izgalmakra.

Csütörtökön beszéltünk Bóka István füredi polgármesterrel, aki fáradtan, de kifejezetten készségesen számolt be róla, hogy kész lesznek a mélygarázzsal, és a műszaki átadás is rendben zajlik, csak kisebb hiánypótlások maradtak péntekre. Illetve a kapcsolódó munkálatok is megfelelő állapotban lesznek.

A szervezők otthonának szánt margitszigeti épület kapcsán pedig a világbajnokságot szervező Bp2017 kft egészen lenyűgöző magabiztossággal oktatta ki szerkesztőségünket csütörtökön, miután kételkedni merészeltünk a határidős befejezésben.

"A Margitszigeten lévő egykori Casino, ismertebb nevén Holdudvar épülete 2017. július 14-én elkészül.

Az index és a 444 szerkesztősége ismét valótlanságot állít, ráadásul a világbajnokság felkészülési időszakában nem először teszi ezt."

Ezek után egész éjjel magunkba voltunk szállva, majd pénteken izgatottan kilátogattunk a szigetre, hogy lássuk a csodát. Kicsivel 12 után mentünk, remélve, hogy addigra már a takarítással is végeznek. A szervezőbizottság lelkesen beköltöző munkatársainak látványa helyett azonban ez fogadott:

Szóval nem, nem készült el a vébére a 1,2 milliárdért megálmodott épület, így természetesen a szervezőbizottság sem költözhetett be. Egész pontosan egy kisebb melléképület kész lett, ide a gazdasági-beszerzési részleg be is bútorozott, a többiek viszont mehettek csövezni, ahova tudtak. A szerencsésebbek maradtak a Bp2024 irodáiban, ugyanis a vizes vébét szervező cég egyes részlegei már eddig is a behalt olimpiai cég Ganz utcai irodáit használták. Mások a városligeti jégpálya melletti Hoki Múzeumba vackolták be magukat, míg az akkreditációs központ a Duna Arénánál került elhelyezésre.

Ezzel szemben Balatonfüredről örömhíreket kaptunk, a polgármester szerint, ha ma nem is, de holnap már tényleg használatba állhat a mélygarázs. Ami a múltheti állapotok ismeretében legalább akkora csoda, mintha valaki a vízből ugrana fel a toronyba.

Mint a városvezető elmondta, a garázs tekintetében 1 darab villamosbekötés hiányzik a teljes boldogsághoz, és a szükséges engedélyek megszerzése is rendben van. A csatornázással még maradt dolog, illetve a terep sem úgy néz ki teljesen, ahogy kéne. Mint Bóka István mondta "ültetnünk kell még egy-két virágot". A ma reggel kapott olvasói fotót látva néhány muskátlinál azért többről van szó.

Fotó: Olvasói fotó / Index A pénteki helyzet Balatonfüreden

Bár nem kérdés, hogy a beruházás lebonyolítása távolról sem volt ideális, a befejezése pedig minden létező hivatalos határidőn túlcsúszott, de ha az első füredi versenynapon – szombaton – tényleg használatba áll a mélygarázs, akkor a tragédiát azért csak sikerült elkerülni, ami nem kis dolog. Jár érte a gratuláció a füredieknek, akik elég kilátástalan helyzetben vették át a projektet.

Információink szerint ezen a két helyszínen túl a Hajós-Széchy uszodánál is akadt még bőven tennivaló a nyitónapon, a lelátó sincs teljesen kész, a büfék kialakítása is zajlik, de ha minden jól megy, éjjel már jöhetnek a takarítók.

A költségekről és a vb beruházásairól nézzék meg videónkat!