Indul a vizes világbajnokság: kezdődnek a versenyek, este megnyitó

Nagy meglepetéseket nem okoz az NRC és a NetPanel felmérése. Itthon a legtöbben a férfi pólóválogatottat és Hosszú Katinkát kedvelik.

A közvéleménykutatást június közepén végezték, akkor a megkérdezettek háromnegyede tudta, hogy itthon lesz a vb, Budapesten pedig 90 százalék volt képben.

A megkérdezettek 57 százalékát érdekelte is vb, a 39 százalék követni is akarja az eseményeket.

Több mint 90 százalék azt mondta, hogy Hosszú Katinka (ő egyébként legtöbb ember kedvence is) aranyat fog nyerni, de közel 50 százalék Cseh Lászlónak és Gyurta Dánielnek is odaadat előre az első helyet. A kétharmad Kapás Boglárkát is éremesélyesnek gondolja.

A pólósok sikerében ennyien nem bíznak, a férfiaktól egyharmad, a nőktől 20 százalék vár aranyat, de a dobogóban szinte mindenki bízik.