12 nagyon hétköznapi kérdés és válasz a vizes vb-ről

Már eddig is nagyon sokat olvashatott a ma megkezdődött budapesti vizes világbajnokság előkészületeiről, most jöjjön néhány alapkérdés. Milyen hideg lesz a víz a medencében és milyen mély? Miért lesznek búvárok az óriás-toronyugrás medencéjében? Mi lesz, ha zuhog az eső és fúj a szél a szabadtéri helyszíneken? Hányan látják majd a tévében a világon a Vajdahunyad várát? Melyik hotelben fognak lakni a sportolók, és milyen sztárok érkeznek? Ja, és lehet még jegyet kapni, és tényleg van ingyen is belépő?

Hány sportoló jön Magyarországra a vizes vb miatt?

Közel 2500 sportoló érkezik, és 350 ezer magyar és külföldi látogatóra számítanak.

Budapestre jönnek az olyan nagy sztárok is, mint Michael Phelps vagy Ryan Lochte?

Ők ketten történetesen nem jönnek. Phelps már kiöregedett, ma már inkább csak cápákkal versenyzik, Lochte pedig egy riói részeg randalírozás miatt el volt tiltva a versenyzéstől, ami csak most járt le. Nem fog versenyezni az ausztrál Kyle Chalmers, a százméteres gyorsúszás riói olimpiai bajnoka sem, mert ő épp egy szívműtét után lábadozik. A 18 éves sportoló azonban nézőként eljön Budapestre. Egy világsztár viszont biztosan ott lesz a Duna Arénában: őt Hosszú Katinkának hívják.

Van még jegy? Ha igen, hol lehet venni és mennyibe kerül?

Még van, a vizes vb-re ugyanis a jegyeket nem egyszerre adják el. Az egyes versenyszakaszokhoz a jegyeladásokat folyamatosan nyitják meg. Ezen a felületen lehet online jegyet venni. A versenyek öt helyszínen, Budapesten és Balatonfüreden zajlanak. A Batthyány téri óriás-toronyugrásra viszonylag olcsón be lehet jutni: a belépők 500 és 1500 forintba kerülnek. A Dagály Úszóarénában rendezett versenyekre és a városligeti szinkronúszásra is van még 500 forintos jegy (a többi elfogyott), de számolni kell azzal, hogy ezek az olcsó jegyek azért elég messze vannak a medencéktől. A döntőkre 3000 forintért is be lehet majd jutni a legjobb helyekre, ígérik a szervezők. De mondunk mást. Hogy a kamerák előtt jobban mutasson a rendezvény, és a lelátók ne tátongjanak üresen, a délelőtti sporteseményekre a 6-18 éveseknek 40 ezer jegyet szórnának ki ingyen, amire itt lehet regisztrálni. Ha ön felnőtt és maga mellé szervez egy gyerekcsoportot, kísérőként akár ön is kaphat egy ingyenbelépőt.

Mikor lesz a megnyitó és honnan lehet nézni?

Ha ön nem Very Important Person, akkor nincsenek jó híreink. A vizes vb megnyitóünnepsége péntek este 9 órakor kezdődik. Ehhez a Lánchíd pesti hídfőjénél négy nagy uszályra építettek egy vízen lebegő óriásszínpadot. A megnyitóünnepséget azonban a helyszínen felállított tribünökről csak a meghívott VIP-vendégek nézhetik. A színpadi show-t a pórnép legfeljebb az utcán tévézve tekintheti meg, azaz a pesti és budai rakparton, az Erzsébet-hídon és a Lánchídon felállított óriáskivetítőkön, de tűzijáték is lesz, azt biztos mindenki látja és főleg hallja majd élőben. Ha nem szereti a tömeget, otthon kb. ugyanezt láthatja, csak kapcsolja be a Duna Televíziót, a DunaWorldöt vagy az M4Sportot.

Ki az a CeeLoo Green, aki a megnyitón föl fog lépni?

CeeLo Green Crazy című számát biztos ismeri, de felhívjuk a figyelmét a Fuck you! című örökzöld slágerre is. Green 2014-ben lépett fel a Szigeten. Mi tagadás, ebbe az egyszerre kicsi és nagy emberbe istenadta énekhang szorult.

Miért kellett 35 méter magas ugrótornyot építeni a Duna-partra? Miért nem volt ez jó a Duna Arénában?

Ne keverje össze a műugrást, a toronyugrást és az óriás-toronyugrást. A műugrásnál a versenyzők az uszodában egy 1 vagy 3 méter magasan lévő ugródeszkáról ugranak, a klasszikus toronyugrásnál pedig egy 10 méter magas toronyból. Ez utóbbi sem semmi, nézze csak meg, milyen az, ha amatőrök megpróbálkoznak vele. De most kapaszkodjon meg: az óriás-toronyugrásnál a nők 20 méter magasról, a férfiak 27 méter magasból ugranak, ezért épült meg a torony a Batthyány térnél.

Az óriás-toronyugrás az extrém sportnak számító sziklaugrás megszelídített és formalizált változata. A vizes világbajnokságok programjába csak 2013-ban került be. Mennyi is 27 méter? Ez olyan, mintha a 9. emeletről ugrana ki, ezután következik 3 másodperc szabadesés, majd közel 90 km/órás sebességgel éri el a vízfelszínt. A Duna-parton az ugrók nem a folyóba, hanem egy 6 méter mély medencébe ugranak. A versenyzőknek lábbal kell a vízbe érkezniük. Mivel nagy a sérülésveszély, a vízben mindig lesz két mentőbúvár, akik baj esetén segítenek.

Mi van, ha napokig esik az eső és fúj a szél a Duna-parton? Akkor is fognak ugrálni az óriástoronyból?

A torony stabilitását a versenyszabályzat úgy határozza meg, hogy 54 km/órás szélnél a torony teteje legfeljebb 2,7 centimétert térhet ki minden irányba. A Batthyány térnél felállított, állványzatszerű toronyra azért sem tesznek molinókat, hogy a szél kevésbé kapjon bele. Ha az átlagos szélerősség meghaladja a 40 km/órát, a versenyt félbe kell szakítani. A versenyt akkor is lefújják, ha 3 kilométeren belül villámlás észlelhető.

Milyen mély a víz, amiben versenyeznek az úszók, és milyen hideg?

Az előírások szerint egy versenymedencében legalább 1,35 méter mélynek kell lennie a víznek azon az első 1-6 méteres szakaszon, ahol a rajtkőről ugró versenyzők a vízbe érnek. A Duna Aréna úszómedencéje 3 méter mély. A víz hőmérsékletének 25-28 Celsius fok között kell lennie. A verseny idején a szervezőknek biztosítani kell az állandó vízhőmérsékletet. A balatoni nyíltvízi úszást 16 és 31 fok közötti vízhőmérsékletnél rendezhetik meg.

Hogy szállítják a sportolókat a szállásuk és a helyszínek között? Mi lesz, ha dugóba kerülnek?

Erre külön transzferbuszok lesznek, amelyek használhatják majd a buszsávot.

Milyen számokban indulnak magyarok és melyekben nem?

Csak óriás-toronyugrásban és a szinkronúszás vegyes duettben nem indul magyar versenyző, az összes többi számban igen. Itt találja meg, mikor milyen versenyszámokban láthat magyarokat.

Hány tévénéző fogja látni a világon a Budapesten rendezett vb-t?

Ezt előre nem lehet megmondani. A 2013-as barcelonai vizes vb-nek hivatalosan 4,5 milliárd, a 2015-ös kazanyinak pedig 6,8 milliárd nézője volt. Ez azonban úgy jött össze, hogy több dolgot számoltak egybe: az élő adás, a felvételről nézett adás, az ismétlések, az összefoglalók, a sporthíradók és híradók nézettségét. Ha egy ember megnézett élőben egy versenyt, aztán ugyanezt a híradóban, majd egy sportösszefoglalóban is látta, az mindjárt háromnak számított. A valós, élő tévés nézettséget tehát nem lehet megmondani. Nem mindegy az sem, hogy a nézettséget negyedórás vagy órás bontásban nézzük: a pár perces, rövid úszódöntők nézettsége például kiemelkedő, a közvetlenül utánuk következő más versenyszámoknál viszont gyakran a mélybe zuhan. Azért 180 ország sportolói lesznek itt, szóval biztos sokan fogják látni a Vajdahunyad várát a városligeti szinkronúszó versenyek közben vagy az Országházat az Duna-parti ugrótorony mögött.

Melyik hotelben laknak a szinkronúszólányok és a vízilabdázó fiúk? Hol lehet autogrammot kérni tőlük és megismerkedni velük?

A csapatok budapesti és balatonfüredi hotelekben szállnak meg. Az amerikai csapat például az ötcsillagos Mariott Hotelben, a kanadaiak pedig a szintén ötcsillagos West Endben. Sportolók feltűnésére számíthat a belvárosi négycsillagos szállodák környékén. Abban biztos lehet, hogy az igazán elegáns szállodákban főként a FINA vezetőivel és a VIP-vendégekkel fog találkozni, nem úszókkal. Ismerkedni akar sportolókkal? Tegye azt, ami már korábbi nemzetközi sporteseményeken is bejött: használja az ismerkedős appokat a telefonján, mert ezeket használják az ide érkező sportolók is.

A cikk elkészítésében közreműködött Fehér János, Lovas Gergő, Jávor Bence, Koroknai Gergely és Sixx.