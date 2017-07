Óriáscápa riogat a Duna Aréna mellett

Bemutatták a budapesti vizes világbajnokságra készült egyedi szobrokat – az összesen hat alkotás a vb hat versenyszámát képviseli. Az úszást a cápa, a nyíltvízi úszást a bálna, a műugrást a delfin, az óriás-toronyugrást az orka, a szinkronúszást egy halraj, míg a vízilabdát a polip szimbolizálja. Szőke a a vizes sportok analógiáját figyelembe véve találta ki az állatok karakterét.

A szobrokat az a Szőke Gábor Miklós készítette, aki nemrég óriási alkotást fejezett be, az ő munkája ugyanis az NFL-csapat Atlanta Falcons augusztusban megnyíló új stadionja elé készített hatalmas sólyom is, de a Ferencváros stadionja melletti acélsast is Szőke készítette.

A szobrok korábban már megelevenedtek a vb kampányfilmjében, a vb alatt viszont élőben is láthatják őket, akik kilátogatnak az egyes helyszínekre. A polip a Margit-szigeten, az orka a Batthány téren, a Duna-parton áll, a halraj a Városligetben csíphető el, a cápa, a bálna és a delfin pedig a Duna Aréna mellett került kiállításra.