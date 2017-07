Kis görcsölés után örömjátékkal indították a vb-t a pólósok

A magyar férfi vízilabda-válogatott a világbajnokság első csoportmeccsén, egy nem túl erős, de kellemetlen ellenfelet kapott. Az ausztrálok jól is kezdtek az idegesen játszó Märcz-csapat ellen, de a védelem megroppantotta őket, majd Varga Dénes vezérletével a támadójáték is bravúrossá vált, tízgólos különbséggel 13-3-ra nyert Magyarország.

A születésnapos Märcz Tamás kapitány előzetesen azt mondta, az a fontos, hogy ne izgulja túl a válogatott az első meccsét. Ő maga elég nyugodtnak tűnt, de a csapat nem indult be könnyedén, görcsösen kezdett. Hiába volt több tiszta kapura lövésünk, az ausztrál kapus, Hrysanthos mindegyiken ott volt, háromszor is hárítani tudott. Az ellenfél elöl is pontosabb volt, Edwards centergólból szerzett vezetést. (A meccs közvetítését itt olvashatja újra.)

Emberelőnyből sem voltunk eredményesek, de végül több mint hat perc játék után Vámos Márton a kapuba bombázott. Nagy Viktor is több bravúrt mutatott be, fontos lélektani pillanatban a negyed utolsó másodpercében is kiszedett egy pattintott lövést.

A második negyed már gördülékenyebben indult. A megúszó Varga Dénes kapott remek passzt a kapu előtt, és egy-egyben simán megoldotta a helyzetet. Ezután is sok volt a hiba elöl, több rossz passz és lövés jelezte, hogy még nem nyugodott meg teljesen válogatott. A védekezés azonban működött, jók voltak a blokkok, és Nagy is elkapta a fonalat, nemcsak védett, de többször szerzett labdát a kapuból kimozogva is.

A csapatot Varga lendítette át támadásban a holtponton, amikor a negyedik percben higgadtan bombázott a léc alá. Hamarosan újra ő villant, már 3-1 volt ide, majd Hosnyányszky is szerzett egy akciógólt. Az ausztrálok emberelőnyből szépítettek, de Varga még a negyed vége előtt visszaállította a háromgólos különbséget, és Nagy megint az utolsó másodpercekben tolt ki egy lövést, végig nagyon koncentrált volt.

A harmadik negyedben átálltunk centerjátékra, jó húzásnak is bizonyult, előbb egy helyzet, majd egy ötméteres lett a bejátszásból, amelyekkel Mezeit keresték a társak. A büntetőt Varga Dénes természetesen bevágta. Még egy centergólunk lehetett volna Háraitól, de pont a lövés előtt kért időt Märcz, így hiába ment kapuba a labda. Török azonban jól időzített ezután a kapufa közelében emberelőnyben. Az ausztráloktól Kayes a negyed végén még húzásból szerzett egy gólt, de ez volt tőlük az utolsó. (7-3)

Az ellenfél látványosan elfáradt, egyre reménytelenebbül játszott, míg a magyar csapat teljesen felszabadulttá vált, bejöttek a figurák és váratlan egyéni húzások is. A negyedik negyedben hat gólt dobott a csapat, újabb és újabb játékosok kerültek fel a góllövőlistára. Hárainak végre sikerült centerből gólt lőnie, Mezei is betalált, Vámos is lehetetlen szögből és takarásból lőtt őrült nagy gólt, majd Török is bátran vállalkozott, végül Manhercz is megszerezte első vb-gólját. Nagy Viktor utolsó másodperces kísérlete is veszélyes volt, de csak ő hiányolhatta, hogy nem ment be.

13 Galéria: Ausztrália-Magyarország 3-13 Fotó: Huszti István / Index

„Már az első negyedben elkaptuk a fonalat, nem kaptuk meg az előnyöket akkor még, de türelmesek voltunk, türelmes játékot is kértem mindenkitől. Nem kellett kapkodni, mert voltunk annyival jobbak ezen a meccsen. A kiállítások amúgy is kiegyenlítődnek általában a meccs végére. Úgy érzem, nagyon jól játszottunk" – mondta az M4-nek Märcz Tamás kapitány.

„Várható volt, hogy ez a meccs ilyen hosszú lesz, (egy óra tíz, egy óra húszperces) és végén fog eldőlni, de az volt az elsődleges cél, hogy a játékkép egységes legyen, és hogy jól mozogjunk a medencében. Ezt sikerült is megvalósítani, megérdemelt volt a siker.” - mondta Varga Dénes. – „A következő meccsen az olaszokkal játszunk, és hallani, hogy betegségek miatt esetleg tartalékosak lesznek, de szerintem ez csak amolyan olaszos sztori, azt ígérhetjük, hogy odatesszük magunk, győzni akarunk szerdán is.”



Eredmény, B csoport, 1. forduló:

Magyarország-Ausztrália 13-3 (1-1, 4-1, 2-1, 6-0)

gólszerzők: Varga D. 4, Manhercz, Török, Vámos 2-2, Hárai, Hosnyánszky, Mezei, illetve Edwards, Kayes, Younger

Korábbi eredmények, férfiak, 1. forduló:

A csoport:



Brazília-Kazahsztán 6-2 (1-1, 0-1, 3-0, 2-0)

Montenegró-Kanada 8-8 (3-1, 2-2, 1-1, 2-4)



B csoport:



Olaszország-Franciaország 18-9 (5-2, 3-4, 7-1, 3-2)

C csoport:



Szerbia - Dél-afrikai Köztársaság 21-5 (6-1, 7-1, 5-1, 3-2)

Görögország-Spanyolország 8-7 (3-1, 2-2, 1-1, 2-3)



D csoport:



Horvátország-Egyesült Államok 12-7 (3-1, 4-2, 3-1, 2-3)