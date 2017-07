Taktikus úszással lett meg a vb legjobb magyar helyezése

Rasovszky Kristóf taktikus úszással az ötödik helyen végzett a vizes vb 10 kilométeres nyíltvízi úszásában. Ez az eddig legjobb magyar eredmény a világbajnokságon. Székelyi Dávid a huszonegyedikként érkezett a célba.

A 10 kilométeres szám a férfiaknál a második szám a vb-n, Rasovszky szombaton öt kilométeren is indult, ahol nagy hajrával a hetedik helyet szerezte meg. Az ötöt csak bemelegítésnek szánta, a 10 kilométer a legerősebb száma. Ebben junior világbajnok is volt, és három hete világkupafutamot is nyert a távon.

Rasovszky az öt kilométeren elég hamar az élre állt, amiről ő is tudta, hogy nem a legjobb taktika. Tízen okosabban is versenyzett, végig ott volt az élbolyban, de csak az utolsó 2,5 kilométeren jött kicsit az elejére, ahol az öt kilométer friss világbajnoka, a francia Marc Antoine Olivier diktálta a tempót, mellette az amerikai Jordan Wilimovsky vállata fel a vezetést a hajrához közeledve.

Ez a kettős az utolsó hétszázra fordulva emelt egyet a tempót, egy testhossznyi előnyt össze is hoztak gyorsan, Rasovszky az összesűrűsődö harmadik sorból próbált meg feljebb kerülni. A brit Jack Burnell és a holland olimpiai bajnok Ferry Weertman mögött lábvizezett.

A hajrában hárman haladtak fej-fej mellett, Weertman az utolsó néhány méteren jött előre, és jobb benyúlással megnyerte a futamot, második Olivier lett, harmadikként Wilimovsky érkezett. Rasovszky is küzdött, hogy feljöjjön az első sorba, de nem tudott akkora sebességre kapcsolni, mint a többiek, és hátra is figyelnie kellett, mert lendületesen érkezett a másik francia, Aubry is. Végül célfotóval a magyar úszót hozták ki ötödiknek.

Székelyi Dávid már korábban kiszakadt az élbolyból, de előzetesen ő is nagyjából a huszadik hely környékére várta magát, végül a 21. lett.

Eredmények:

nyíltvízi úszás, férfi 10 km:

1. Ferry Weertman (Hollandia) 1:51:58.50 óra

2. Jordan Wilimovsky (Egyesült Államok) 1:51:58.6

3. Marc-Antoine Olivier (Franciaország) 1:51:59.20

...5. RASOVSZKY KRISTÓF 1:52:01.70

...21. SZÉKELYI DÁNIEL 1:52:35.70