A magyar szövetségi kapitány, Märcz Tamás mindkét válogatottat érmes helyre várta a vb előtti nyilatkozatában. A 9-9-es döntetlen nem döntött semmiről, de azt megmutatta, hátrányból is vissza tud jönni a csapata.

A magyar és az olasz férfi vízilabda-válogatott is megnyerte bemutatkozó meccsét a margitszigeti világbajnokságon. A két csapat szerda esti találkozóján már a csoportelsőség, és az azonnali nyolc közé jutás volt a tét. (A csoportmásodik az A-csoport harmadik helyezettjével csap össze a nyolcaddöntőben.)

A két válogatott legutóbb a kazanyi vb-n találkozott, akkor egy góllal az olaszok voltak a jobbak, és ők jutottak be az elődöntőbe. Az olimpián a mieink ötödikek lettek, a rivális a minket legyőző Montenegró elől elcsípte a bronzérmet.

A két kispadon két olimpiai bajnok ült, Alessandro Campagna 1992-ben nyert, Märcz Tamás 2000-ben. Campagna most másodszor vezeti hazája válogatottját, közben öt évet töltött a görög nemzeti csapat élén is.

Első negyed: gólzápor, döntetlen

A Himnusz elmaradt, az olaszok elhozták a labdát, Hosnyánszkyt kiállították, a balkezes Nora pedig kíméletlenül kihasználta az esélyt. A magyar előny nem ment be, míg a második olasz is, erre Varga Dénes már létszámfölényben válaszolni tudott.

Figlioli megúszás után Nagy Viktorral szemben ejteni akart, de a háló tetején kötött ki a labda, az ellentámadásból aztán Vámos már utat talált a kapuig. Bodegas és Hárai gólváltása után a hatodik percben már 3-3 volt.

14 Galéria: A fordulatok meccsén igazságos döntetlen Fotó: Huszti István / Index

Di Fulvio távoli bombájával megint az olaszok vezettek, Mezei gólját nem adta meg a játékvezető – a megengedett két méteren belülre ment –, Zalánkiét viszont nem lehetett elvenni, a balkezes szélső a kapus feje felett találta meg a rést és a helyet a labdának.

Ahány perc, annyi gól volt, élvezetes játékot láttunk, pontos lövésekkel, és jól követhető bírói ítéletekkel.

Második negyed: két piros lap, magyar előny

Renzuto második gólja is szélről jött, Varga Dénes második találata viszont büntetőből. Nagy Viktor nagyot védett emberhátrányban, nekünk is adtak egy előnyt a bírók, Märcz Tamás időt kért, Varga Dénes vállalkozott lövésre, labdája éppen csak átcsúszott a gólvonalon. Először vezettünk.

Nagy ismét kiszedte a labdát a felső sarokból, de Volarevic is a másik oldalon, így nem sikerült megduplázni az előnyt.

A játékrész utolsó támadásánál az olaszok kétszer is lőhettek, előbb Nagy és a kapufa, másodszor pedig a kapufa mentett.

A játékvezetőt Hárait és Fondellit piros lappal kiküldték, nem lehetett pontosan látni, mi történt, de tény: összeakaszkodtak. Ez az ítélet viszont azt is jelentette, hogy a magyar center már nem jöhetett vissza a folytatásra. Decker Ádámra várt így a pótlásra támadásban.

Harmadik negyed: nagy olasz menetelés

Az első magyar támadás meghozta a kétgólos vezetést (7-5), Manhercz Krisztián találta meg a helyet a blokkok között, és a beálló kapus, a 38 éves Tempesti ezt nem foghatta.

Renzuto harmadik gólját lőtte a szélről, ő volt a legjobb olasz, kiismerhetetlenek voltak a mozdulatai. A következő olasz előnynél viszont nem őt játszották meg, a magyar védekezés pedig tökéletesen működött.

Amikor mi kerültünk létszámfölénybe, a kapufa hárított, di Fulvio pedig egy váratlan passz után kilőtte a jobb sarkot, így odalett a kétgólos előny. (7-7)

Tempesti nagyon jól védett, a fontos pillanatokban jól olvasta Török vagy Varga lövését is. Erdélyi Balázs miután megúszott a labdával, tartott is tőle kissé, mert 3 méterről a kaput sem találta el.

A nem várt fordulat pedig 3 másodperccel a vége előtt következett, Presciutti megtalálta a helyet nem túl jó szögből is, és az alsó sarokba vágódó labdája azt jelentette, az utolsó negyed hátrányban kezdődött.

Negyedik negyed: drámai végszó

Negyedszer is az olaszok vitték el a labdát, de ez most semmit sem jelentett, mert három percen át lövésig is nehezen jutottak el a csapatok.

Négy perccel a vége előtt kettős előnyt adtak az olaszoknak, akik türelmesen játszottak, Mirarchi pedig 2 méterről Nagy Viktor feje fölé lőtte a labdát.

Innen már a döntetlenhez is bravúr kellett. Az olaszoktól is kiszórtak két embert, Vámos ezt kihasználta, vagyis - több mint 10 perces gólcsend - eggyel gyorsan közelebb jöttünk. 2:15-tel a vége előtt újra ő volt eredményes. (9-9)

Nagy Viktor a legjobbkor fogott egy újabb labdát, a következő támadásunkból lövésig sem jutottunk el, az olaszok kísérletét sikerült blokkolni.

Az utolsó magyar támadásnál gyanúsan szereztek labdát az olaszok, de ők sem tudtak kapura lőni, így nagy izgalmak között maradt a döntetlen.

A csoport első helyét minden bizonnyal a gólarány fogja eldönteni, feltéve, hogy az utolsó körben mindkét csapat ugyanannyi pontot szerez (papírforma szerint mindkettő nyer). Ebben az esetben az lesz a kérdés, hogy az olasz vagy a magyar válogatott veri-e meg jobban a csoport harmadik helyezettjét. Ez a papírforma szerint Ausztrália lesz (legyőzték a franciákat), akiket mi hétfőn 13-3-ra győztünk le.

"Kiélezett találkozó volt, ahogyan számítottam is rá, az utolsó pillanatokig nem dőlt el - értékelt Märcz Tamás. - Az utolsó percben, döntetlennél mindkét csapatnak volt lehetősége támadni a győzelemért, így mondhatjuk, hogy igazságos a döntetlen."



A szövetségi kapitány nem érezte a mérkőzésen a hazai pálya hatásait. "Érdekes volt a játékvezetői felfogás, lehetséges, hogy hasonló lesz a jövőben is."

A bíráskodást a meccs után a játékosok többsége kiemelte, nem értették, mi és miért történik a vízben. Néhányan azt is megemlítették, hogy akkor lennének elégedettek, ha az első helyet már most megszerezték volna, így csak az derült ki, hogy van tartása a csapatnak. Igaz, az sem kevés.