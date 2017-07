Óriási hajrával vb-bronzérmes a 4x100-as férfi gyorsváltó

A férfiak 4x100-as gyorsváltója szállította az első magyar érmet a hazai rendezésű vizes világbajnokságon: a vasárnap esti döntőben nagy csatában szerzett bronzérmet a csapat.

Kozma Dominik kezdett, és remekül kapta el a rajtot - a délelőtt után ismét országos csúcsot úszott, 48,26-tal ért célba -, az első ötven méter után a második helyen hozta a magyar csapatot, majd másodikként is váltotta őt Németh Nándor.

Ezután jöttek be elénk a nagyot robbantó brazilok is, akik megelőzték ugyan a magyar csapatot, de Holoda Péter harmadikként jöhetett. Ezután jött egy izgulósabb rész, mert a többi váltó is felúszott Holodára, ezután hatodikként váltottunk.

Az nem volt kérdés, hogy az amerikaiak és a brazilok elviszik az első két helyet, nekünk viszont nagyon meg kellett nyomni az utolsó százat, mert eléggé összesűrűsödött a mezőny.

Aztán jött egy egészen elképesztő hajrá Bohus Richárdtól. Hatalmasat ment a végén, és behozta harmadik helyre a magyar váltót - 47,21-et úszott, ami elképesztő idő -, fél másodpercet vert a negyedik oroszokra, ezzel megszerezte a magyar küldöttség első érmét a vizes világbajnokságon.

Ráadásul sikerült megjavítani az előfutamban felállított új országos csúcsot is, mert 3:11.99 perccel értek célba.

férfi 4x100 m gyorsváltó, világbajnok:

1. Egyesült Államok (Caeleb Dressel, Townley Haas, Blake Pieroni, Nathan Adrian) 3:10.06 perc

2. Brazília (Gabriel Santos, Marcelo Chierighini, Cesar Cielo Filho, Bruno Fratus) 3:10.34

3. MAGYARORSZÁG (Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd) 3:11.99

Borítókép: Huszti István / Index.