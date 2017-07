Eljött az úszás ideje, már érmeket is osztanak ma

Pontosabban az a kis imázsfilm, amit a kétszeres magyar paralimpiai bajnokról vagy bajnokkal forgatott az Unicum az idei nyári vizes vb apropóján, és valamikor pár hete láttam először. Nem mondom, hogy annyira elérzékenyültem, mint amikor a tavalyi futball-Eb idején megláttam a Mol imázsfilmjét (amit aztán Cannes-ban is díjaztak), de most jó érzés volt újra megnézni.

Én mindig is nagy igyekezettel és kellő körültekintéssel tartottam magam távol a sporttól – az Unicumtól ugyanakkor... khm... –, mármint hogy csináljam (két hétnyi labdarúgás és a gimnáziumban kis ideig tartó atlétikaedzésre mászkálást leszámítva), de a két gyerekemmel évek óta járunk rendszeresen uszodába, igaz, egy ideje már nem úszni, hanem pólózni. Sokszor elgondolkodom, jó-e ez nekik – mármint azt leszámítva, hogy csodásan egészségesek, szépen fejlődnek és jó közösségbe tartoznak –, és ilyen megingásoknál ezentúl ezt a filmet is meg tudom nézni. De nem is dumálok tovább, mutatom.