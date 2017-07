Eldurrant az agyam az utolsó métereken

Amikor még a világbajnokság előtt felmerült a kérdés, lehet-e minden nap magyar érem, az első vasárnapban volt némi bizonytalansági faktor.

Kapás Bogi ugyan Rióban negyedik helyezett volt, de azt a helyezést egészen más attitűddel érte el. Akkor a 800 gyorsra készült, nem számított, mi lesz a másik távon, tét és nyomás nélkül vágott neki. Most már volt elvárás. Épp önmaga tette magasra a lécet, noha a 400 gyors nem az ő száma, minél hosszabb a táv, annál jobban fekszik neki.

Fotó: Huszti István

Délelőtt gyorsan kezdett, nem bírta a végét, délután jól kezdett, de a második száz nem volt az igazi.

Edzője, Virth Balázs arról beszélt, hogy ilyen fantasztikus közönség előtt nem könnyű tartani a tempót, beosztani az erőt, és arra fókuszáltak, hogy az utolsó százon, amikor már mindene fáj, akkor merítsen erőt a szeretetből és a tapsból, akkor adja át magát a szurkolók erejének.

A szakember úgy gondolja, felkészülésnek jó volt, ami vasárnap történt, és az 1500 gyors hétfői előfutama ugyan nehéz lesz, de akkor táv közben sokszor lehet javítani, módosítani, a végén pedig felülni a közönség hullámaira.

A versenyző is csalódott volt kicsit, nem is feltétlen a helyezéssel, sokkal inkább az idővel, hogy 2,5 másodperccel maradt el a legjobbjától. Nem így tervezte. Arra persze nem lehetett számítani, hogy a 15 éves kínai Lin Bingjie ilyen jól fog úszni, még ha volt is ennek előjele.

Sós Csaba tömören foglalta össze: "Bogi nem elég gyors, de semmi gond, mert a hosszabb távokon nem kell igazán gyorsnak lenni, a szíve és az állóképessége is rendben van."

A nap másik döntőjében viszont olyat láttunk, amire senki sem számított.

Már az nagy szám volt, hogy a 4x100-as férfi gyorsváltó az ötödik helyen került be a döntőbe. A döntő pedig maga volt a csoda, hiszen sikerült az oroszok elé bejönni, az olaszokat és ausztrálokat pedig kizárták, pedig mindkét váltó hagyományosan jó.

A magyarok is közel jártak a kizáráshoz, igaz még délelőtt: akkor ugyanis Holoda Péter megvalósította a tökéletes, abszolút nullás váltás. 0,000 volt ugyanis a reakcióideje, aminél jobbat elképzelni sem lehet.

A 26 éves Kozma Dominik, aki ledobott 10 kilót erre a versenyre, már délelőtt is országos csúcsot úszott. Akkor csak 3 századot vett le Németh Nándor 48,64-es idejéből, délután már négy tizedet.

Fotó: Huszti István A 4x100-as gyorsváltóban bronzérmes a magyar csapat

„Sok mindent mondhatnék az úszásomról, de nem emlékszem rá. Teljes eksztázisban voltam, és egyébként is ez egy 100-as váltó, itt nincs idő gondolkodni, az első perctől nyomni kell. A közönségnek nagy része van az éremben, mondjuk a fele.”

És itt meg is állhatunk egy pillanatra.

Tavaly ilyenkor ez a váltó a londoni Eb-n 3:16,55-öt ért el, azzal váltották meg a helyüket az olimpiára. A riói olimpián 3:15,21-et úsztak, esélyük sem volt a döntőre (később ki is zárták őket, mert olyan tagok úsztak, akik más számban nem indultak).

Most 3:11,99-nél állították meg az órát, ami jól látható, 3 másodperc 22 százados javulás.

Akkor még Takács Krisztián volt a négyes tagja, mostanra Németh Nándor érkezett a helyére, vagyis három tag változatlan maradt. És nyilván nemcsak egy cserében keresendő a titok. Kozma, Holoda és Bohus akkor a 49 másodperchez voltak inkább közelebb, most ellenben a 48-hoz, míg az Amerikában tanuló és úszó Bohus félelmetes időt, 47,21-et repesztett.

De nézzük név szerint.

Verseny Első ember Második Harmadik Negyedik 2016, London, Eb Holoda (49,91) Takács (49,41) Bohus (48,64) Kozma (48,59) 2016, Rió, olimpia Kozma (48.77) Bohus (48.60) Takács (48,93) Holoda (48,91) 2017, Budapest, világbajnokság Kozma (48,26) Németh (48,04) Holoda (48,48) Bohus (47,21)

„Eldurrant az agyam az utolsó métereken, persze. Adrian Nathannal együtt edzettem, hát még szép, hogy szerettem volna legyőzni, de legalábbis a közelében lenni. Így sikerült. Olykor meg kellett lovagolni a hullámokat a hajrában, de úgy látszik, nem voltam rossz benne. Legszebb álmainkat múlta felül, ami történt, mert vágyakoztunk, vágyakoztunk, de most itt van egy bronzérem a nyakamban.”

Az nem ritka, hogy az országnak van egy jó gyorsúszója, de hogy négy, az már nem gyakori. Egészen 1948-ig kell visszamenni az olimpiai történelemben, hogy találjunk egy érmes csapatot, akkor 4x200-on jött össze egy ezüst. A világbajnokságok 1973 óta íródó történetében még a döntőért is nagyon meg kellett küzdenie Magyarországnak, most viszont itt egy érem.

„Roppant kíváncsi vagyok, hogy Bohus Ricsi 100 gyorson milyen teljesítményre képes. Mert jó, hogy most repülőváltás volt, épp az övé nem volt egy extra, maradt még benne pár tized. Simán lehet, hogy 48 alá beviheti a magyar csúcsot, ami hatalmas eredmény lenne” – ezek már Petrov Iván edző szavai voltak, aki bízott a csapat döntőjében, de az érem neki is kellemes meglepetés volt. Szerinte menedzselni kell a jövőben ezt a csapatot.

A győri szakvezető úgy véli, nem szabad félni attól, hogy kimondjuk, minimum pontszerzést a tokiói olimpián. Jól kell menedzselni ezt a csapatot, és tovább lehet írni a történelmet.

És nem szabad elfeledkezni Milák Kristófról sem, aki 49,5-et már most tud, és a jövő az övé, biztosan javul még. Milák 200 pillangón nyerte nagy idővel az ifi Eb-t.

A most másodikként, jellegzetes karcsapásokkal hasító Németh Nándor pedig egyértelműen az ifi-vb komoly esélyese, miután a kontinensen nem volt gyorsabb nála.

Arra hívta fel még a figyelmet Petrov, hogy van egy 4x100-as mix váltó is, amelyik szintén úszhat olyan összeállításban a vb-n, ami figyelemre méltó eredményt érhet el.

És még valami, a négy versenyzőt négy különböző edző készítette fel.

Kozmát Nagy Péter, Némethet Plagányi Zsolt, Holodát Ludmány László, Bohust Szarvas János.

Fotó: Huszti István

Cseh László csalódott volt kissé, mert nem jutott a döntőbe 50 pillangón, a Kazanyban két éve szerzett bronza után tudatosan kirándult a sprintre, de most távol volt attól, hogy a döntőben mutassa meg, mit tud. A sebességének viszont örült – a rajtjának nem -, és a fő számai még csak most jönnek.

„Két éve önmagamnak tettem magasra a lécet, most nem sikerült átvinnem” – mondta a 31 éves úszó, aki nyolcadik világbajnokságán szerepel, és az eddigi hetet rendre éremmel fejezte be. Egyelőre nem foglalkozik ezzel, százon és kétszázon persze megpróbál javítani, kétszázon ő a címvédő.

És akkor Hosszú Katinka.

A délelőtt és délután is toronymagasan verte a mezőnyt, saját világrekordjától ugyanakkor még egy másodpercre elmaradt.

Fotó: Huszti István

„Ennyi magyar szurkoló elé kisétálni, már a verseny előtt majdnem könnyezel a meghatottságtól. Középdöntő után ilyen vastapsot kapni, felülírhatatlan érzés. Az elmúlt öt évben sok mindenen mentem keresztül, hálás vagyok, hogy itt lehetek. Megkérdeztem a brazil barátaimat az olimpián, mit jelent hazai pályán úszni, és nem tudták szavakba önteni. Most már azt hiszem, érteni fogjuk egymást. Jól ment az úszás, holnap is erre készülök.”

Hosszú döntője 200 vegyesen a keddi programban az utolsó finálé, fél nyolc táján kerül sorra. Másért nem szoríthatunk hétfő délután.