Nincs elődöntő, Kanada kiütötte a női pólósokat

A negyeddöntő elején remekül működött a kanadaiak zónavédekezése, az első negyedben 12 lövésből csak egyszer talált kaput a magyar válogatott, de abból sem lett gól. Szerencsére a magyar védekezés sem volt rossz, így nyolc perc után csak 1-0-ra vezetett Kanada – hiába elemezték ki, hogy Gangl Edina ellen ívelésekkel kell próbálkozni, nem jártak sikerrel.

10 Galéria: Kanada kiütötte a női pólósokat Fotó: Czagány Balázs / MTI

A góltalan szérián rögtön a második negyed elején sikerült változtatni, Szilágyi talált be azonnal, a meccs összképén viszont nem sikerült fordítani, maradt fölényben Kanada, amin az se segített, hogy Gangl első védésére majdnem 13 percet kellett várni a meccsen.

Kanada így sem tudott meglépni, hiába dobott az első félidőben négy gólt Monika Eggens, ha nem is azonnal, de mindig volt rá válasz – sorban Czigány, Illés és Takács találtak be. A negyed vége azért felgyorsult, az utolsó 40 másodpercben három gól is esett, így jött 4-4-nél a szünet.

A forgatókönyv a félidő után sem változott, változatlanul megoldhatatlan problémát jelentett Eggens, aki majdnem négyperces várakozás után szerezte meg a meccs kilencedik gólját, ötödször is előnyhöz juttatva Kanadát. Sajnos a magyar támadásokat nézve sem változott semmi, továbbra is csak nagyon nehéz szögekből tudtunk lőni, ahonnan a kaput sem nagyon találtuk el, leginkább azért, mert csak sok lóbálás után, feltartott kezek ellen vállaltuk el a lövéseket.

Sokk: a második félidőben nem dobtunk gólt

Ahogy az első negyedet, úgy a harmadikat is 1-0-ra nyerte Kanada, vagyis egygólos, de nem behozhatatlan előnyben kezdték az utolsó nyolc percet. Ugyanígy maradt minden az utolsó 4 percre is, csak annyi változott, hogy egy újabb kanadai gól szinte biztosan a meccs végén jelentette volna. Csakhogy támadásban se bejátszásból, se távolról nem sikerült átjátszani őket, két perccel a vége előtt pedig egy emberelőnyből Kanada ellépett két góllal. A hatodikat már nem Eggens, hanem Wright dobta, el is döntve a meccset.

10 Galéria: Kanada kiütötte a női pólósokat Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Gangl Edina két védéssel zárta a meccset, támadásban sem sikerült emlékezeteset alkotni, így a magyar válogatott legjobb esetben is csak az ötödik helyen zárhatja a hazai rendezésű vb-t. Folytatás szerda délután 3-kor, a spanyoloktól ötösökkel kikapó Görögország lesz az ellenfél.

Az elvesztett negyeddöntő után így értékelt a kapitány és a főszereplők.

Vízilabda, női negyeddöntő

Magyarország-Kanada 4-6 (0-1, 4-3, 0-1, 0-1)

góldobók: Szilágyi, Czigány, Illés, Takács 1-1, illetve Eggens 5, Wright 1