Kenderesi új kifejezése, a Hungarian hamburger

A keddi volt az első olyan nap, amióta az úszás elkezdődött a vizes világbajnokságon, hogy nem szereztek a magyarok érmet.

Esély volt rá, mert Kapás Boglárka két éve nyert egy bronzot 1500 gyorson, de a vasárnapi úszása, és a hétfői előfutamban mutatott teljesítménye igazán komoly bizakodásra nem adott okot.

Kapás a keddi döntőben 400 körül a harmadik helyen haladt, az elsőre alapból nem volt esély, mert az amerikai Katie Ledecky az első méterektől kezdve emberfeletti tempót diktált. Az ezüstérmes az a spanyol Mireia Belmonte lett, aki 200 pillangón nyert olimpiát Rióban. Az olasz Quadarella lett a harmadik.

14 Galéria: A vizes vb 12. napja Fotó: Huszti István / Index

"A legjobb időmmel meglett volna az ezüst, és tudom, hogy tudok jobbat, mint a legjobb időm. Emiatt kis hiányérzet van bennem, de mindent kiadtam, így büszke is vagyok magamra. Ez most a negyedik helyre volt jó" - mondta Kapás.

Azt is hozzátette, nyolcszázon a pénteki előfutamban legjobbja környékén szeretne úszni, és addig szükséges lesz rendbe tennie magát. Egyelőre nem tudja, mi a gond, de bízik benne, hogy ezt megtalálja. A közönség erejét most már megpróbálhatja használni, ha eddig olykor kicsit bénítóan hatott is rá.

Kozma Dominik a 200 gyors döntőjében meglepetésérmet hozhatott volna, úgy is kezdte a távot, hiszen ötvennél vezetett - 24,10-zel nyitott -, és az egyes pályáról Czene Attila óta tudjuk, nem lehetetlen nyerni. Száznál csak négy századdal szorult le az első helyről, 150-nál is második volt, aztán a belső pályák megindultak, és a kínai Szun megnyerte a futamot, Kozma pedig a hatodik helyen zárt. Szun és a kínai között az utolsó ötven előtt 38 század volt a különbség, végül több mint egy másodperc lett.

14 Galéria: A vizes vb 12. napja Fotó: Huszti István / Index

A tíz kilót lefogyó, jó érzékkel edzőt váltó versenyző – Nagy Péter készíti fel, aki Kapással Eb-aranyat is nyert 2012-ben – azt ígérte a verseny után, hogy próbált meglepetést okozni, de a végét nem bírta. A jövőben nincs más dolga, minthogy a második százat is végigbírja. Ami leírva vagy kimondva könnyű, de ha 26 évesen képes volt fejlődni, akkor miért ne tudna még később is.

„Elvitt a szívem, ajándékot akartam, már csak a közönségnek is. Legközelebb be is fejezem” - összegzett.

Hosszú Katinka a kiránduló számában, vagyis 200 gyorson az ötödik idővel került be a szerdai döntőbe.

14 Galéria: A vizes vb 12. napja Fotó: Huszti István / Index

„Shane mozdulataiból annyit vettem ki, hogy lassan kezdtem, az eleje nem volt jó, de az egész futam mintha eléggé lassú lett volna" - ezzel kezdte az Iron Lady az értékelését.

És hogy mit gondol arról, megfogható-e Katie Ledecky?

"Maradjunk a földön, nekem az a legfontosabb célom, hogy a legjobb időmet megússzam. Ő egy 1500 gyors döntője után jobbat úszott az elődöntőben, mint az én valaha volt legjobb időm."

Érzékeltetésül: 1:54,69-cel került a fináléba az olimpiai bajnok amerikai, aki nem mellékesen a címvédő is. Hosszúnak 1:55,41 az országos csúcsa, amit még két éve állított fel.

"Talán még ennél is fontosabb, hogy felszabadultan úsztam, élveztem a versenyt.

Nem akartam belegondolni vagy elfogadni, hogy az első arany megszerzése teher.

Aztán persze majd a jövő évi Eb-n vissza fogjuk sírni, milyen csodás közönség is volt. Akkor majd az jut eszembe, hogy unalmas ez.”

Hosszú maga is kíváncsi, milyen taktikázás zajlik majd, úgy érzi, izgalmas lesz a fél hatkor kezdődő finálé. Két éve ötödik lett a vb-n, az a legjobb helyezése, akkor 1:56,19-cel csapott a célba.

Nagyon szeretne érmet, de akkor sem lesz boldogtalan, ha a legjobb idejét megússza, és azután nem állhat fel a dobogóra.

Azt mondta még, hogy 200 pillangón ott lesz a szerda reggeli előfutamban, és ha továbbjut, van egy órája a pihenésre a 200 gyors döntő előtt, ami bízik benne, hogy elég lesz.

És akkor a pillangós magyarok

200 pillangón a második és a harmadik helyen került be a magyar induló a döntőbe. A címvédő Cseh László a második (1:54,22), a félelmetesen hajrázó Kenderesi Tamás (1:54, 98) a harmadik. Ami azt jelenti, hogy Cseh az ötös, míg Kenderesi a hármas pályán úszik majd szerdán, a négyesen a legjobb idővel (1:54,03) bejutó japán Seto.

14 Galéria: A vizes vb 12. napja Fotó: Huszti István / Index

Így Kenderesi be is vezetett egy új fogalmat:

a Hungarian hamburgert.

Hiszen ők ketten fogják közre majd a japánt. Az első vb-jén induló Kenderesi úgy gondolja, hogy mégsem a 400 vegyes címvédője, Seto, hanem a másik japán, Szakai lesz a nagy ellenfél. Emlékeztetett arra, hogy az olimpián is a kettes pályáról lett ezüstérmes, épp őt megelőzve.

A pécsi versenyző tökéletesen betartotta az edzői utasítást, tizedre annyit úszott reggel és délután is, amennyit az edzője követelt tőle. Előbb 1:55,9, majd 1:54,9 állt az órán a benyúlása után.

A tudatosságot szombati interjúnkban is kiemelte, szeretne, ha ez lenne a védjegye a lazaság mellett. Sajtbureszt nem fog most enni.

A 20 éves versenyző úgy gondolja, hogy az olimpián hiba volt megnyerni mindkét döntő előtti futamot, sok erőt veszített vele. Összességében pedig 26 század döntött példaképe, Michael Phelps javára.

„Nem volt egy pihenős tempó ez a mai, de az elődöntő semmit nem jelent, az aranyat a döntőben lehet és kell megnyerni. Chad Le Clos-szal úsztam már idén versenyt, le is győztem. Ahogy most is. De ez nem számít, ami eddig történt az évben mellékes, mert a döntő holnap lesz. Tudok ennél jobban úszni, ha nyerni akarok, erősebben kell kezdeni, az első százat is keményen meg kell úszni. Megkísérlem, meglátjuk. Jó lesz” - ígérte meg a rá jellemző mosollyal.

Cseh László arról beszélt a rá jellemző kimértséggel, hogy egynek elment ez a mai úszás. Elfáradt, de haladt az utolsó métereken is, nem merevedett el.

14 Galéria: A vizes vb 12. napja Fotó: Huszti István / Index

Az volt a terve, amennyire lehet, az erősen kezdő Chad Le Closszal menjen, úgy érzi, ő a végén kiengedett, mert alapból nem szokott mindent kiadni magából az utolsó métereken. Elfogadná, ha mindkét magyar a dobogón állna, de azért „küzdjünk meg érte, ne adják csak úgy.”

Abban mindkét magyar megegyezett, hogy a mostaninál jobb idő kell az aranyhoz. És abban is, hogy mindketten tudnak ennél jobbat. 1:54 alá fognak menni.