Hosszú Katinka, Cseh László és Kenderesi Tamás is továbbjutott a legjobb 16 közé a vizes világbajnokság harmadik úszónapján. A délelőtti program összefoglalója.

Hosszú Katinka már felszabadultan versenyezhet hétfői aranyérme után. A kétszáz gyorson nem számít igazi specialistának, de ebben a számban is odaérhet a dobogóra. Előfutamában nagyon erősen kezdett, még a világcsúcs részidejénél is jobb volt az első ötvenen, de a szám korábbi olimpiai bajnokát, az olasz Federica Pellegrinit nem tudta megelőzni a végén. Így is a harmadik legjobb idővel elődöntős. A címvédő Katie Ledecky fért be még elé. Ebben a számban volt még egy magyar, de Verrasztó Evelyn gyengén úszott, csak a 23. idő lett övé. Ő is elégedetlen volt a teljesítményével.

A kétszáz férfi pillangó igazi magyar szám, Cseh László a világbajnoki címvédő, Kenderesi Tamás pedig olimpiai harmadik volt tavaly. Kenderesi úszott korábban. Az első 150-en még sehol sem volt, azt lehetett hinni, hogy nincs formában. De csak taktikázott, az utolsó 30 métert megnyomva megnyerte a futamát, 1:55:96-ot úszott. A hetedik legjobb idővel elődöntős.

„Realizáltam magamban az utolsó hosszon, hogy öten vannak előttem, ami nem esett jól, de végül kompenzáltam. Okos úszás volt, bár a ritmusváltás köztudottan nem pihentető, de muszáj volt" – értékelt Kenderesi, aki az MTI kérdésére, hogy mit jelentett kézmozdulata a célba érkezés után, azt felelte: „Mindenki nyugodjon le, van ebben ennél több is."

Cseh László is megnyerte a maga futamát. Erődemonstrációt tartott, látszott rajta, hogy nemcsak továbbjutni akar, hanem győzni is. Sokáig 2012 olimpia bajnoka, Chad Le Clos mellett úszott, de a végén őt is simán otthagyta. Cseh a legjobb idővel, 1:54.08-cal elődöntős.

„Úgy ugrottam be, hogy szeretnék egy jót úszni, kellett a lelkemnek a jó idő és annyira nem is haltam meg" – mondta Cseh. Mint fogalmazott, az olimpián - ahol csak a hetedik lett ebben a számban - „elbohóckodta az előfutamot és a középfutamot, és mire a döntőbe került, elment az önbizalma. Ez most mindenképp megmutatta, hogy tudok én még úszni."



Férfi 800 méteren Gyurta Gergely úszott, nem ment neki igazán, nem jutott be a döntőbe, de ezt nagyon ő sem sajnálta, a 400 vegyesre akar igazán ráhangolódni.

Férfi 50 mellen Finacsek Gábor indult, de egy rossz rajttal elszállt minden esélye, hogy a legjobb 16 közé kerüljön, csak a 43. idő lett az övé.

A nap legnagyobb eredménye is ebben a számban született, a brit Adam Peaty óriási világcsúcsot, 26.10-zel. Több mint három tizedet javított korábbi rekordján (26.44).