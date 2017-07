A női vízilabda-válogatott a sírból hozta vissza

A magyar női vízilabda-válogatott 10-9-re legyőzte Görögországot a világbajnokság 5-8. helyéért lejátszott meccsen. A mieink gyenge kezdés után a harmadik harmadban fordítottak, és az ott szerzett előnyt a végéig tartani tudták.

Nem kezdődött jól a meccs. Az első negyedben kaptunk egy ötméterest, de azon kívül támadásban sokat nem tudtunk mutatni. Vagy kontrát fújtak ellenünk, vagy pedig elkapkodtuk a lehetőséget. Elég esetleges volt a támadójátékunk, hátul pedig a görögök távoli lövéseire nem volt ellenszer. A blokk rendre lemaradt, védés is csak egy volt az első nyolc percben.

A folytatásban is a görögök maradtak sokkal koncentráltabbak. Jól védekeztek, és bár kapust cseréltünk, és Gangl Edinának is voltak védései, így sem tudtuk megnyerni a negyedet. A görögök támadásban nagyon okosan játszottak, és amíg mi a centert is alig tudtuk megjátszani, ők már a második góljukat dobták közvetlenül a kapunk elől. 6-3 volt a görög előny a nagyszünetben.

Aztán a harmadik harmadban megfordult a meccs. Előbb sikerült stabilizálni a védekezést, Gangl is fogott néhány lövést. Elől pedig két emberelőnnyel gyorsan visszajöttünk a meccsbe. Bár a fórokat is be kell lőni, ezúttal pontosak voltak a lövések, nem úgy, mint hétfőn, a kanadaiak ellen.

10 Galéria: A magyar női vízilabda-válogatott 10-9-re verte a görögöket Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Gangl Edina egyre nagyobb bravúrokat mutatott be, nem lehetett neki gólt lőni, míg elől Gurisatti Gréta két ragyogó góllal megfordította a meccset. A lövéseink is egyre pontosabbak lettek, 5-0-ra nyertük a negyedet.

Az utolsó negyedre a görögök is összekapták magukat, szerencsére Gangl a kapuban továbbra is bravúrokat mutatott be, de ha nem ő, akkor a blokk működött jól. Bár a görögök hozták a negyedet, nagyon fontos gólokkal tartottuk az előnyünket. Az utolsó másodpercek is izgalmasak voltak, 17-tel a vége előtt a görögök támadhattak még, de megint a szoros és jó védekezés hozott eredményt.

A magyar női vízilabda-válogatott kétszer nyolc percig magával hozta a Kanada elleni negyeddöntő minden baját, de aztán a kapuscsere és a második félidőben választott taktika bejött. Hoztak a helyosztót, így pénteken az 5. helyért Olaszországgal meccsel a női válogatott.

Magyarország-Görögország 10-9 (2-4, 1-2, 5-0, 2-3)