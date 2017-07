Mekkora lenne Cseh és Kenderesi holtversenyes aranya?

A magyar úszóválogatott kapitánya, Sós Csaba szerint a 200 pillangó a királyi szám, mert ehhez kell erő, technika, taktika, állóképesség, sebesség, egyszóval minden, amire egy úszónak a pályafutása alatt szüksége lehet.

Cseh László két éve világbajnok lett, az utolsó három tempónál levegőt sem vett, így tartotta meg az előnyét az olimpiai bajnok Chad Le Clos előtt. Csehnek az olimpia nem sikerült jól, ám akkor ismerhettük meg Kenderesi Tamás nevét.

A pécsi színekben versenyző úszó a riói olimpián kétszer legyőzte nagy példaképét, Michael Phelpset, az előfutamban és az elődöntőben. A legfontosabbkor, a döntőben viszont visszavágott neki az amerikai bálvány. 26 század hiányzott neki.

„Nehéz volt lassan úszni” – mondta Kenderesi az első úszása után a Duna Arénában, hiszen vitte volna előre a hév, de figyelt arra, hogy maradjon benne a szerdán hatkor kezdődő döntőre. Tökéletesen megvalósította a jelenlegi két úszásakor, amit előre kalkuláltak: az elődöntőben 1:54,9-et kért az edzője, és pontosan annyi is lett. Félelmetes ez a képesség, miközben ott vannak a medencében az ellenfelek, és tombol a lelátó. Kenderesi úgy értékelte, ha Rióban visszafogottabb a döntő előtt, és nem ússza ki magát, akkor az a 26 hiányzó század meg is lehetett volna, ezért tudatosan tartalékol.

Amint feljebb jól látható, a világcsúcs most messze van, de azt mindketten érzik, hogy 1:54 alá be kell menniük a győzelemhez. Csehnek már 1:53 alá sikerült bebújnia, kétszer is. A pekingi olimpián először – ez az országos csúcs –, akkor még szuperdresszben, és a tavalyi londoni Eb-n másodszor. Ezzel az idővel nevezték be a mostani vb-re. Cseh úgy érezte az elődöntő után, hogy maradt még benne, és azt szerda este fogja kihozni magából.

Kenderesi 1:53,62-vel jutott el az olimpiai harmadik helyig, ami elmarad Cseh két évvel ezelőtti győztes idejétől, ahogy a grafikán is látható.

Óriási verseny lesz, Kenderesi szerint Szakai a veszélyesebb japán, nem a négyesen úszó Szeto, akit a két magyar szendvicsbe fog.

Íme a döntő szereplői és a bejutáshoz szükséges idők. A tippünk erősebbet feltételezett, mint ami megvalósult.

Szeto – 1:54,03

Cseh – 1:54,22

Kenderesi – 1:54,98

Chad Le Clos (RSA) – 1:55,09

Conger (USA) – 1:55,30

Bromer (DEN) – 1:55,39

Szakai (JPN) – 1:55,57

Ivanov (BUL) – 1:55,58

Az úszásban nem döntik el a holtversenyt, nem lehetne csodásabb küzdelem, mint hogy két magyar áll a dobogó tetején.

A franciák a 2011-es világbajnokságon megcsinálták, a 100 hát döntőjét Jeremy Stravius és Camille Lacour nyerte.