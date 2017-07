Gyárfás: Utána engem dicsőítettek, mintha én táncoltam volna

„Most a többség elsősorban arra kíváncsi, hogy mennyit, de hogy ezért a pénzéért a vevő mit kap, az szinte elsikkad”, mondta a Heti Válasznak adott interjúban Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség volt elnöke, akit a hétvégén beválasztottak a Nemzetközi Úszószövetség végrehajtó bizottságába, de ugyanakkor elvesztette alelnöki tisztségét. A kérdés arra vonatkozott, hogy milyen sokba került a Duna Aréna felépítése illetve ellenérzéseket szült a megnyitó költsége is.

Gyárfás szerint azt sem tudjuk, hogy mennyibe került a Hajós Alfréd Sportuszoda 1930-as felépítése, de azt tudjuk, hogy hány híres és sikeres bajnok nevelkedett ott. Gyárfás szerint könnyen lehet, hogy újabb 80 évig nem épül majd hasonló léptékű uszoda, mint a Duna Aréna.

Örömmel látja ugyanakkor, hogy az új uszoda "mindenkit lenyűgöz, akárcsak a megnyitóünnepség."

Utána engem dicsőítettek, mintha a dunai színpadon én táncoltam volna.

Szerinte az Arénában minden egy helyen van, és a FINA-képviselői szerint olyan a feltételrendszer, „mint egy álom”. Mindez ahhoz képest „nagy fordulat”, hogy két éve a MÚSZ épületében még csak kettesével lehetett wc-re menni, hogy amíg a másik bent van, valaki zárva tartsa az ajtót.

Abszurdnak nevezi, hogy ezt a létesítményt csak egyetlen világraszóló eseményen használták volna, ha nem kapják meg a 2024-es rövid pályás úszó-vb-t, de így az Aréna 2019-ben, 2020-ban és 2024-ben is nemzetközi versenyeknek ad majd otthont.

És hogy milyen a szervezés? Napi kapcsolatban állnak Seszták Miklós fejlesztési miniszterrel, főszervezővel, és nincsenek számukra "kis meg nagy ügyek", egyformán fontos, hogy vízumot kapjanak a togói versenyzők, és hogy elkészüljön az uszoda, meg hogy hajókkal meg lehessen közelíteni az Arénát. A hozzáállást érzékelteti, hogy a vb orvosfőnöke, Merkely Béla - szívspecialista - önmaga vágta le egy úszó lábkörmét. Meg amúgy is, Diateszopulosz, egy görög sportvezető követelte, hogy ne este 11-ig, csak 10-ig legyenek önkéntesek a szállodákban.

Példátlan, hogy bármely vendég kevesebb szolgáltatás követeljen!

Mivel a vizes vb kulcsfontosságú lett volna a 2024-es budapesti olimpiai pályázat felvezetéseként (no meg az augusztusban szintén Budapesten rendezendő judo-vb), Gyárfás most úgy látja, bár Párizs és Los Angeles „nyilván szebbnél szebb maketteket, látványos filmeket mutat be", de Budapestről a Peruban tanácskozó NOB tagok fejében szeptemberben a közvetlen élmény lett volna meg. „Mi a pályázati költségeket részben az úszó vb-be fektettük." Olimpiai rendezésre szerinte akkor lesz újra esély pályázni, ha itthon a többség azt szeretné, és mindannyian tisztában vagyunk azzal, mit fizetünk és mit nyerünk.

A saját FINÁ-s pozícióvesztése is szóba került, szerinte "történt, ami történt, Julio nyert, így számomra csak az az esély maradt, hogy változatlanul helyet kapok a FINA nyolctagú végrehajtó bizottságában”. A média tartozik hozzá.

Szóba került Hosszú Katinka a világ úszóit összefogásra felszólító indítványa, amiről Gyárfás azt mondta, most vébéláz van, ezért az nincs napirenden. Aztán majd a világkupaláz jön, tette hozzá.

És a Heti Válasz-interjú végén az is kiderült, hogy a magyar úszósport kapja a kiemelt sportágak közül a legtöbb támogatást, amiről Gyárfásnak eszébe jutott a 2012-es debreceni úszó-Eb, ahol együtt ült Orbán Viktorral, aki megkérdezte, hogy mennyit keres Paul Biedermann úszósztár és mennyit Cseh László. Az előbbi 420 ezret, az utóbbi 400 ezret, mondta, mire Orbán megjegyezte, hogy akkor „nem is olyan nagy a különbség”. Erre mondta neki Gyárfás, hogy igen ám, de az előbbi euróban kapja.