Elvárják tőlünk az aranyat, de magunk miatt kell megcsinálni

A magyar férfi vízilabda-válogatott a vártnál is simábban nyerte meg világbajnoki negyeddöntőjét az oroszok ellen, a játékosok és a kapitány nem is nagyon foglalkozik már ezzel a meccsel, mindannyian inkább a görögök elleni elődöntőre készülnek.

„Fontos ponton vagyunk túl, de biztos voltam benne, hogy ide fogunk jutni. Csalóka az eredmény, mert egy jó orosz csapatot vertünk meg. Nem voltak hozzászokva, hogy ekkora közönség előtt kell játszaniuk. Jó egyéni teljesítmények is voltak, de taktikailag is jól felkészültünk" – elemezte röviden Märcz Tamás kapitány a negyeddöntőt, amit reggel a csapattal már le is zártak, Görögországra készülnek. Azt mondta, a görögök elsősorban csapatként jók, stabil játékuk van, de legyőzhetőek.

Varga Dániel csapatkapitány is így vélekedett. „Az lesz a céljuk, hogy lassítsanak minket, de nem álmosodhatunk bele a játékba. Ha mi diktáljuk a tempót, akkor győzhetünk." Erdélyi Balázs szerint egy emberelőnyös-emberhátrányos meccs lehet, tehát a fórok kihasználásán dőlhet el minden. „A görögök fel fogják vállalni a hátrányt, inkább, mint hogy a mi centereink akciózzanak. Nem kellene, hogy problémát jelentsen az ellenfél nekünk. Az elmúlt években sikerült átlőni a védelmüket, hatékonyak voltunk a kapusuk ellen."

Erdélyi szerint a következő két meccsen nem az oroszok elleni játék lehet a példa, hiába tűnik az a a Märcz-válogatott eddigi legjobb meccsének. „Voltak most is hibák, hiába nyertünk kilenc góllal. Az olasz meccsből sokat többet tudtunk meríteni, mint ebből. Mínusz kettőről tudtunk visszajönni, és nagyon kemény meccs volt az első perctől a végéig, az hasznosabb volt."

A válogatottal szemben nagyok az elvárások, és a játékosok is szigorúak magukkal, mert az olimpián nem jutottak be a négy közé. „Ad egy kis lökést az oroszok elleni győzelem amiatt is, hogy Rióban ugye elbuktunk egy negyeddöntőt, és ebből a csapatból is sokan ott voltunk. Fontos volt nekünk, aki azt megélte, annak egy kis plusz löketet jelenthet. Magunkra koncentrálunk, de nem szabad, hogy ez befolyásoljon. A média és a közvélemény elvárja tőlönk az aranyat, de ez nem jelent plusz nyomást, magunk miatt kell ezt megcsinálni" – mondta Erdélyi.

„A görögöknek végtelen önbizalmuk van, nem fogja őket úgy lenyomni a közönség, mint az oroszokat. Ha leszünk olyan ostobák, hogy felvegyük a görögök lassú tempóját, akkor veszíthetünk, de nem fog meglepetésként érni ez bennünket. Nagyon erős az emberelőnyös helyzetek kihasználásában a görög csapat. Talán a világon a legjobban járatják a labdát, de ezt tudjuk róluk. Ha véletlenül valami újat csinálnának, akkor arra is tudunk reagálni, mert vagyunk olyan felkészültek" – tekintett előre Török Béla.

„Küzdősebb meccsek jönnek, de a mi csapatunk erejét a felszabadult, önbizalomtól duzzadó játék adja, ami mind védekezésben, mind támadásban megmutatkozik. És itt tényleg bejön a közönség szerepe, olyan plusz erőt adnak, hogy akkor is megyünk, amikor már eldőlt a meccs. Mindig lehet és mindig kell még egy lapáttal rátenni a teljesítményre" – mondta Török.