Száz méteren ötvenet kap az afgán úszó

Afganisztán története során először indult vizes világbajnokságon, egyelőre nincs nagy csapatuk, csak két úszót neveztek, és rajtuk még tényleg kár lenne számon kérni a versenyképességet.

Száz gyorson Hamid Rahimi indult. A negyedik előfutamba került be. A világcsúcstól fél perccel, tehát bő ötven méterrel elmaradva, 1:16.81-gyel ért be, az előtte lévő úszótól is kapott 6 másodpercet.

حامد رحيمى شناگرملى پوش در هِيت ٥ شناى ١٠٠مترآزاد مردان مسابقات جهانى شنا، مسلكى ترين شناگرمسابقه شناخته شد وتنها شناكرد.#FINABudapest2017 pic.twitter.com/u2jvRSNdM7 — Afghanistan Swimming (@AFGswimming) 2017. július 26.

A 113 induló közül ezzel a 113. lett, de ahogy azt afgán szövetség elnöke a Twitterén írta, Rahimi volt az egyetlen profi sportoló a futamában.

Rahimi még 50 mellen versenyzett, ott két úszót megelőzve a 79. lett. A Youtube-csatornáján a sportoló Afganisztán első és legjobb úszójaként határozza meg önmagát.

Itt van egy videó, ami sejteti, hogy milyen körülmények között készülhetnek a vizes sportágakban.