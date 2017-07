Gyurta: Voltam már sokkal rosszabb helyzetben is

Gyurta Dániel összesítésben a 17. helyen végzett a 200 méteres mellúszás előfutamaiban, így kedvenc számában sem sikerült elődöntőbe jutnia a budapesti világbajnokságon. Az úszó a médiazónában tudta meg az összesített eredményt, és azt, hogy egy hellyel lecsúszott a folytatásról. Pár perccel korábban még hitt abban, hogy a legjobb 16 közé kerülhet.

„Nem ért meglepetésként, egy kicsi kellett volna megint. Nem vagyok csalódott – ha erre vagytok kíváncsiak –, mindent megtettem ebben az évben is, ahogy tavaly is" – fogalmazott olimpiai bajnokunk, aki elmondta, volt már ennél sokkal rosszabb helyzetben is, ha akkor ki tudott jönni belőle, akkor most is ez a cél.

„Semmiképpen nem szeretnék változtatni azon a munkán, amit elkezdtünk Nagy Józseffel tavaly októberben, ezt szeretném tovább folyatatni. 17 év után nagyon nehéz megváltoztatni a mozgásomat, a technikámat, az edzésmunkámat, nem biztos, hogy ilyen korán tudok adaptálódni."

„Valamiért ennek most így kellett lennie. A mellúszás az pont ilyen, a mellúszás a legnehezebb úszásnem, tényleg mindennap újra kell tanulni a mozgást, a technikát, és menni kell előre. De én nem az a típusú ember vagyok, aki feladja."

Ami nem jött össze Gyurtának, az sikerült Bernek Péternek és Telegdy Ádámnak, valamint a női 4x200-as gyorsváltónak. Bernek 200 háton országos csúcsához közel kerülve, a második legjobb időt úszta az előfutamok során, Telegdynek is jól ment, a nyolcadik idővel lépett tovább.

„Délután még erősebben kell majd úsznom, igaz, úgy érzem, a kezdésben nem sok van már, de a befejezésben igen" - mondta Telegdy.

A női gyorsváltóban nem tűnt megoldhatatlan feladatnak a döntőbe jutás, mert a nyolc helyre csak tíz csapat pályázott. Késely Ajna jól kezdett, Verrasztó Evelyn is jól tartotta magát, majd Jakabos Zsuzsanna jó idővel váltotta Gyurinovics Fannit, aki végül a hetedikként érkezett be. A döntőben cserére lehet majd számítani, Hosszú Katinka is bekerülhet a csapatba.

Gyurinovics korábban 100 gyorson is indult, a 28. lett a selejtezőben a 15 éves úszó. Sebestyén Dalma egyéni legjobbjától elmaradva a 22. helyen zárt 200 méter mellen.