Bízunk Nagy Viktorban, ő bennünk, ezzel visszük egymást előre

A férfi vízilabda-válogatott a görögök 7-5-ös legyőzésével bejutott a hazai rendezésű világbajnokság döntőjébe, ráadásul másodperceken múlt, hogy a második félidőt kapott gól nélkül hozza le a csapat.

Nagy Viktornak több védése is volt az utolsó két negyedben, egymás után mutatta be a bravúrokat, a meccsen többször is az ő nevét skandálták a drukkerek.

"Minden egyes alkalommal nagyon jól esik, amikor hallom, szóval nagyon szépen köszönöm a szeretetet, és azt, hogy buzdítottak minket görög vezetésnél is, ők is kellettek a győzelemhez, és hogy a végén simán nyerni tudjuk. Büszke vagyok a csapatra, hogy ezt a kemény meccset így lehoztuk.

A görögök vezetésénél sem aggódtunk, bíztunk a tudásunkban, abban, hogy jobbak vagyunk, csak végig kell vinni, hosszú a mérkőzés. Megvan a bizalom egymásban, saját magunkban, és a végén meglett az eredménye

- értékelt a győzelem után a magyar válogatott kapusa.

Nagy Viktorról és a második félidőben nagyon jól záró védekezésről beszélt Manhercz Krisztián is. "Fantasztikus volt a védekezésünk, két negyed alatt kaptunk egyetlen gólt a világbajnoki elődöntőben, ami három másodperccel a vége előtt volt, amikor már a kispad nagy része velem együtt a közönséget éltette.

Nagy Viktor ma is lehúzta a rolót, és mi kisegítettük blokkokkal

Hasonlóan értékelte a védekezést Gór-Nagy Miklós is, aki arról beszélt, hogy parádés volt a teljesítményük ezen a téren. "A görögök felúszni nem bírtak, Nagy Viktor megint megbabonázta őket. Ez egy nagyon jó csapat, nagyon-nagyon jó hangulattal, mi bízunk Viktorban, Viktor a védelemben, és ezzel visszük egymást előre"

Gór-Nagy szerint óriásit dob a csapat teljesítményét a telt házas hangulat is. "Ez egy katlan, visz minket előre a közönség.

Már játszanám a döntőt, de most van még két napunk

Hárai Balázs nem számított arra, hogy fizikailag ilyen kemény lesz az elődöntő, bár a kvalitásbeli különbség megvan a csapatok között, de felvették a kesztyűt. "Örültünk neki, hogy ki tudtuk szolgálni azt a rengeteg embert, aki kilátogatott".

A szövetségi kapitány Märcz Tamás és stábja a felemás kezdés után többször is módosított a csapat játékán menet közben, ennek meg is lett az eredménye. Erre szükség is volt, mert eleinte elég pontatlan volt támadásban a válogatott.

"Azt kértem, hogy ne essen szét a támadásunk, mert nagyon elkezdtük hajkurászni a gólokat, pedig nem feltétlenül ez volt a cél, azt kértem, türelmesek legyünk, mert jönni fog a gól" - értékelt a kapitány.

Módosítottak a védekezésen is, amennyire lehetett, és az emberelőnyös megjátszásokon is, hogy az is hatékonyabb lehet. "Amibe lehet, abba belenyúltunk egy kicsit, hogy még tökéletesebb legyen a játékunk, ez is fontos volt, de az még fontosabb volt, hogy az elejétől kezdve higgadtak voltunk, és ez nem veszett el a vége felé."

Märcz szerint nem az volt a lényeg, hogy sok góllal nyerjenek, teljesen mindegy, mekkora volt a különbség, mert ezt a görög csapatot nagyon nehéz volt verni, az meg különösen biztató, hogy úgy sikerült hozni a meccset, hogy végig uralta a játékot a csapata. "Csak gratulálhatok a játékosaimnak, hogy ilyen koncentráltak és pontosak voltak" - mondta.

Több játékos amúgy Szerbiát várta a döntőbe ellenfélnek, és ki is mondták, hogy ők az esélyesek, végül azonban Horvátország nyerte a másik elődöntőt, őket kell legyőzni szombat este a világbajnoki címért.