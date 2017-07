Bernek döntőzik, helyosztó a női pólósoknál

Pénteken is döntőzik magyar úszó a vizes világbajnokságon: Bernek Péter a 200 hát döntőjében áll rajthoz kora este, de a délelőtti előfutamokon is nagyüzem lesz, Hosszú Katinka, Cseh László, Kapás Boglárka és Késely Ajna is versenyezni fog.

Aztán déltől jön a vizes vb leglátványosabbnak ígérkező száma, az óriás-toronyugrás a Batthyány térről. A férfiak 27, a nők 20 méterről vetik majd magukat mélybe a Parlamenttel a háttérben.

Fél kettőtől a női pólósokon sor, mert az ötödik helyért játszanak majd az olasz válogatottal.

Úszás:

9.30: férfi 50 m gyors (Lobanovszkij Maxim, Takács Krisztián)

9.56: női 50 m pillangó (Molnár Flóra)

10.10: férfi 100 m pillangó (Cseh László, Milák Kristóf)

10.31: női 200 m hát (Burián Kata, Hosszú Katinka)

10.47: férfi 4x200 m gyorsváltó (Magyarország)

11.06: női 800 m gyors (Kapás Boglárka, Késely Ajna)

17.40: férfi 200 m hát, döntő (Bernek Péter)



Vízilabda

13.30: Magyarország-Olaszország