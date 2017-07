Ha gyakorolnám a csavargólt, szétmenne a vállam

Hosnyánszky Norbertnek az elmúlt években vált védjegyévé a csavargól. A vízilabda-világbajnokság elődöntőjében is ezzel lepte meg a görögöket. A pólóst azonban nem igazán érdekli, hogy milyen és mennyi gólt lő.

A válogatott sajtótájékoztatóján Hosnyánszky első kérdésként azt kapta, hogy beszélt-e már Vári Attilával, aki a 2000-es olimpiai döntőben szerzett hasonló gólt.

„Még nem egyeztettem vele, azt hiszem, hogy ő csak egyet lőtt, én meg már legalább hatot. A viccet félre téve, jókor jött ez most. Az utóbbi időben megpróbáltam háromszor-négyszer, de fölé ment, a legjobbkor ment most be. Nincs különleges technikája, és nincs különleges technikája sem, néha így jön, néha meg nem. Nem tudom megmondani, miért."

Még érdekesebb, hogy a pólós nem is nagyon dolgozik azon, hogy tökéletesítse a technikáját. „Edzésen egyszer-kétszer kétszer eszembe jut, lövök egyet, de ha gyakorolnám, szétmenne benne a vállam. Egyszer el lehet sütni egy meccsen, ennyi pont elég, aztán vagy bejön, vagy nem."

Hosnyánszky nem feltétlenül a gólokban méri a teljesítményét, azt mondta, elsősorban jó védőjátékosként tekint magára, nem annyira számít az, hogy sokszor talál-e be meccseken.