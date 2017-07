Ki ez a 17 éves titán Cseh László előtt?

A szombati úszódöntők legnagyobb érdeklődéssel kísért száma a 100 méteres pillangóúszás lesz 18 óra 13 perctől, ahová a 17 éves Milák Kristóf a harmadik, a kétszázon ezüstérmes Cseh László a hatodik idővel jutott a döntőbe. A dél-afrikai Chad Le Clos, aki megnyerte a kétszázat, kiesett, ott van viszont a Duna Arénában 100 és 50 gyorson győztes Caeleb Dressel, és a riói olimpiai bajnok szingapúri Joseph Schooling.

Az érdi Milák pénteken kétszer javította meg a junior világcsúcsot, edzője, Selmeci Attila magasba emelt kezekkel ünnepelte a befutót, és a kijelzőt látva sorra kapta a vállveregetéseket és gratulációkat.

Majdnem szívinfarktust kaptam, úgy izgultam.

Láttam, hogy jön, nem tartalékol, és nem szakad le Dresselről, ennek örültem, de ilyen jó időre nem is számítottam. Egy nap alatt több mint 7 tizedet javított az eddigi legjobbján, reggel még 51,49 szerepelt a neve mellett. Fantasztikus ez a fejlődés. És már ő a magyar csúcstartó is” - magyarázta az edző az Indexnek.

Eredmény Versenyző Idő Évszám Olimpia Joseph Schooling 50,39 2016 Világbajnokság Chad le Clos 50,56 2015 Világcsúcs Michael Phelps 49,82 2009 Magyar csúcs Milák Kristóf 50,77 2017 Előző magyar csúcs Cseh László 50,86 2016, londoni Eb

Selmeci régebben még Kovács Ágit is segítette, amikor a Spartacusnál dolgozott a 90-es évek közepén, de mivel akkor a hierarchiának nem a tetején volt, Kiss Lászlónak adta át tanítványát, és a korábbi kapitány nyert aranyat a mellúszóval Sydneyben.

Selmeci később Máltán volt kapitány, négy éve kapta meg Érden Milák felkészítését, és szívből reméli, hogy együtt maradhatnak a jövőben is.

Na, de mi lesz a döntőben?

„Azt hiszem, most mindent kiadott magából, ha ezen az eredményen (50,77) nem javít a fináléban, akkor sincs miért szégyenkeznünk. Apróságok mindig vannak, ilyen a forduló vagy a benyúlás, lehet tizedeket keresni, ha így lesz, még boldogabb leszek. Ha meg tudja ismételni ezt az úszást, én nem is tudom, az mekkora siker lenne a klubunknak, nekem, neki” – mondta.

Ráadásul ez a gyengébb száma Miláknak, az ifik Európa-bajnokságán 200 pillangón is junior világcsúcsot úszott, és azzal az eredménnyel itt most harmadik helyen ért volna célba Cseh László mögött, és csak pár századdal utasította volna maga mögé a sokkal rutinosabb magyar.

„Nagy elégtétel az nekünk, ami történt. A szabályok korrektek, nem is vitatjuk, Kenderesi Tamást azért nevezte be a kapitány, mert egy tizeddel jobbat úszott Kristófnál.

De azért most csak megmutatta Kristóf, hogy számolni kell vele. Nincs ijedtség benne, és ez jó jel.”

Milák tehát eddig pihent, mert a kétszázat kihagyta, és önmaga erre a pihentségre vezette vissza ezt a kivételes úszást. Motiválja az, ha már nem úszhatott kétszázon, természetesen most szeretné kihozni magából a maximumot.

Nem szeretne ígérni semmit a döntőre, nem érdemes belemenni abba, ki lehet esetleg fogható a nála jobban úszók közül, az amerikai Dressel nagyon gyors volt mellette, nagyon messze van tőle. Legalábbis úgy érezte.

A döntő arról szól, hogy bármi megtörténhet.

Elizgultam a rajtot, így a forduló és a benyúlás lett csak jó az elődöntőben. Háromból kettő, ez is valami” - értékelt.

Ugyanolyan éjszaka várt rá, mint amilyenek eddig, vagyis nem foglalkozik azzal, hogy itt a nagy lehetőség, hogy az ország megismerhesse a nevét egy nagy eredménnyel.

Az ifjúságiak korábbi kapitánya, Petrov Iván már a vb előtt felhívta Milákra a figyelmet, hogy szerinte a vb egyik nagy felfedezettje lehet.

„Két egyszerű okból mondtam ezt. A térdízülete olyan laza, mint az amerikai bálvány Ryan Lochtenak, emiatt a lábtempója is kivételesen erős.

17 évesen Michael Phelps sem úszott ennyire jó időt, aki később 18-szoros olimpiai bajnok lett. Kell ennél több?”

Milák a hármas pályán rajtolhat szombat délután, ami Kenderesinek nem hozott szerencsét szerdán.

Az országos csúcsától megfosztott Cseh László a hetesen veszi fel majd a küzdelmet. Rióban tavaly augusztusban 51,14-et úszott, amivel most szinte biztosan nem lehet érmes.

Elmondta, hogy az új rajttechnikát ennyi idő alatt nem tudja megtanulni, ha megszakad, akkor se. Így biztosan hátrányban lesz majd, de neki egyébként is a második ötven szokott jobban menni, ezt meg is beszélte az edzőjével, Plagányi Zsolttal.

Amikor az elődöntőben elindultak, a legrosszabb reakció idő, (0.75) az övé volt, a többség egy tizeddel gyorsabban hagyta el a rajtkövet. Bár ez nem minden, fontos a vízbe érés szöge, hogyan viszit át a lendületet.

Fel vagyok dobva, hogyne lennék, hiszen most döntötték meg az országos csúcsomat”

– kezdte viccesen a nyilatkozatát a Miláknál 14 évvel idősebb Cseh.

„Most még nem látom, hol találhatok három tizedet, hogy jobb legyek. Teher viszont már nincs rajtam, mert még Magyarországról sem én úsztam a legjobb időt.

De majd én is ott leszek a medencében, úszkálgatok majd, próbálok meglepetést okozni.

Láttam már szezon közben is, hogy sok mindenre képes Kristóf, és most az is kiderült, hogy van sebessége a százhoz is. Nekem kell a fiatalok után menni, valamilyen szinten ennek örülök. Fel kell venni a harcot, nincs más megoldás. Az első ötven dinamikáján feltétlen javítani kell, aminek az alapja a rajt és kidelfinezés. Remélem, hogy egy magyar ott lesz a dobogón, mert azt már elértük, hogy ketten ott leszünk a döntőben.”

A döntő mezőnye:

Caeleb Dressel - 50,07

James Guy - 50,67

Milák Kristóf - 50,77

Joseph Scooling - 50,78

Mehdy Metella (FRA) - 51,06

Cseh László - 51,16

Li ZHuhao (CHN) - 51,29

Grant Irvine (AUS) - 51,31

Mit mond az Index orákuluma? A magyar csapat doyenjét és benjáminját látom együtt készülni egy nagy dobásra, egyiküknek talán az utolsó, a másiknak az első.

borítókép: Huszti István / Index