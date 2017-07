Egy döntőben nagyon jól kell kezdeni, ez nem volt meg

A magyar vízilabda-válogatott hiába jött vissza 0-4-ről a horvátok elleni világbajnoki döntőben, a vége vereség lett: Horvátország 8-6-ra nyert.

Märcz Tamás szövetségi kapitány azzal kezdte az értékelést, hogy figyelmetlenségből adódó hibák döntöttek a 0-4-es első negyedben, plusz nem sikerült belőni az emberelőnyös helyzeteket, amik rögtön az elején adódtak.

Egy döntőben nagyon jól kell kezdeni, hogy ne kelljen szaladni az eredmény után, ez most nem volt meg. Talán még egy kis szerencséjük is volt a horvátoknak, de a jó csapatnak van szerencséje, ez pedig egy nagyon jó horvát csapat volt

– mondta. A görögök elleni elődöntőben Märcz és a stábja több változtatást is eszközölt meccs közben, ennek meg is lett az eredménye, és most is belenyúltak a meccsbe, amikor kellett.

"0-4 után még agresszívabban kezdtünk játszani, a harmadik negyedben a taktikán is változtattunk, többé-kevésbé működött, be is értük őket. Ott benne volt a meccsben, hogy visszavegyük az irányítást.

A második negyedtől kezdve bombajól játszott a csapat, de meg kell tanulni a világbajnoki döntők légkörét

– mondta a kapitány.

Märcz szerint a közönség sem jelentett komoly nyomást, a vereségből pedig tanulni kell, bár úgy érzi, pár nap múlva visszanézve már látszik, hogy mennyire erős mezőnyben kerültek a két legjobb közé, ezüstérmet szerezve.

Nagyon hosszú út vezetett ide, talán nem is mindenki bízott bennünk, bennem, de ez nem probléma, álltuk a próbát. A játékosok nagyon jók, megérdemlik, hogy ott álljanak a dobogón, és nincs semmi szégyenkezni valójuk

– zárta a meccs utáni értékelést a szövetségi kapitány.

Egyetértett Märcz Tamással Hosnyánszky Norbert abban, hogy jobbak voltak a horvátok, akik megérdemelten nyertek.

Nem nagyon lehet mit mondani egy ilyen döntő után, köszönjük a közönségnek, köszönöm a csapattársaknak, hogy itt játszhattam, nagyon szép eredményt értünk el. A blokkokon megpattanó labdákon sok múlt, azokkal nem volt szerencsénk, úgy éreztem pedig, hogy az egyenlítésnél sikerült megfogni őket, aztán fordult a meccs. Jobbak voltak, megérdemelték.

A 33 éves Hosnyánszkytól megkérdezték, ez volt-e az utolsó világversenye, de egyelőre nem akart beszélni a folytatásról vagy akár a befejezésről.

Gór-Nagy Miklós szerint nem feltétlenül a 0-4-es első negyeden múlt a mérkőzés, hiszen utána visszajött a csapat a meccsbe, nagy erőket mozgósítottak, és úgy érezték, megtörhetik a horvátokat. "Utána kaptunk olyan lepattanó gólt, amivel igazából nem tudtunk mit kezdeni.

Nekünk demoralizáló volt, Viktor hiába védett jól, az egyenes lövéseket megfogta, a megpattanókkal nem tudott mit kezdeni

- értékelt.

A mérkőzés eleji rövidzárlatról azt mondta, hogy elsősorban egyéni villanásoknak köszönhették a horvátok, hogy elhúztak, és jobban kijött nekik néhány lövés, mindenesetre a vb-döntőben történtekről még beszélgetni fognak egy darabig.

Vámos Mártont választották meg a vébé legértékesebb játékosának, de ez sem nagyon érdekelte. "Így, hogy másodikok lettünk, ez semmit nem jelent. Ha én lettem volna a legrosszabb játékos, és megnyerjük a vb-t, én lettem volna a legboldogabb" - mondta.

Ezt az ezüstöt a görögök ellen nyertük meg, most elbuktuk az aranyat.

Ő is próbálta megfejteni, mi történt az első negyedben, szerinte egy kicsit puhán mentek bele a meccsbe, ezért tudtak elmenni a horvátok négy góllal.

Varga Dénes nem akart a bírókkal foglalkozni a döntő után, nem is tartotta volna elegánsnak, de nem is tudott hirtelen olyan esetet felidézni, ami kapcsán említhető lett volna a játékvezetés. Inkább azt emelte ki, hogy több olyan játékos is meccsről meccsre óriásit fejlődött a keretben, akiknek nem volt korábban nemzetközi rutinjuk, ezen pedig csak erősített a hazai közönség előtti játék. "Azért az eredménynek is örülök, én egy érmet szerettem volna szerezni ezen a vb-n, ebből egy döntő és egy ezüstérem lett, boldog vagyok" – találta meg a pozitívumokat.