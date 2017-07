Hosszú Katinka hozhatja Magyarország második aranyát

A 22 (32, 42) milliárdból épült úszópalotában ezt a kávésarkot sikerült kialakítani a hetedhét országból érkező tévéseknek és újságíróknak (beleértve a magyarokat is). Jómagam speciel egy ulanbatori dögkútba is lemásznék a napi kávéadagomért, de ennél azért eggyel igényesebb megoldást is el tudnék képzelni, vagy legalább némi takarítást.

Különösen, hogy akiket ezzel a dzsuvával fogadunk, azoknak kéne aztán a lehető legjobb képet festeni hazánkról a nemzetközi sajtóban.