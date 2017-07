Hosszú Katinka feltámadt, Milák óriási versenyben második

Megvan az ötödik magyar érem a vizes világbajnokságon, Hosszú Katinkának van most már ezüstérme Budapestről.

Hosszú Katinka péntek délután épp az újságírók előtt várta és nézte tévén, hogy mire elég a 200 hát elődöntőjében elért idő. Ökölbe szorított adta tudtára mindenkinek, miután kiderült, hogy bejutott, mennyire fontos neki, hogy ússzon ebben a számban. Még akkor is, ha az egyes pálya jutott neki - a hetedik idő erre elég -, hiszen Magyarországon pontosan tudják Czene Attila 96 sikere óta, mekkora sikert lehet elérni a mezőny szélén. Majdnem összejött egy újabb arany.

A magyar úszónő a két évvel ezelőtti vb-n harmadik lett, a riói olimpián sokáig vezetett, aztán az utolsó métereken megelőzte őt Maya DiRado.

Példaképe, Egerszegi Krisztina ebben a számban érte el legnagyobb sikereit, ezért is vonzódott a 200 háthoz. Illetve a nagyapja, Bakos László, aki úszni tanította, már egészen kicsi korában mondta neki, kitűnő hátúszó lesz belőle.

Hosszú pénteken arra panaszkodott, hogy mennyire elrontotta a fordulóit. Most ellenben nagyon rendben volt a mozgása, a fordulók is, a tempója. Shane Tusup végig őrjöngött a medence szélén, ezzel is űzte.

Hosszú harmadik idővel fordult ötvennél, féltávnál már a második volt, 150-nél pedig már vezetett. Az utolsó hosszon az ausztrál világbajnok Emily Seebohm megelőzte (2:05,68), de Hosszú így is hatalmas egyéni és országos csúcsot úszott (2:05,85). Az utolsó ötven méteren több mint egy másodperc volt köztük, ez döntötte el az arany sorsát.

Ő az első magyar, aki a 2:06-os álomhatáron belülre került. Eddig három úszásnemben nyert érmet a mostani vb-n.

Az amerikai Kathleen Baker jött be a bronzéremre (2:06,48), a százon világcsúccsal győztes kanadai Masse az ötödik helyen csapott a célba. A jövő emberének kikiáltott 15 éves Regan Smith-nek csak a nyolcadik hely jutott.

"Arannyal felérő ez az ezüstérem, nagyon örülök neki" - lihegte az újságírók előtt, majd ment is, hogy készüljön a vasárnapi 400 vegyesre, amelyiken ő a favorit, és négy éve veretlen rajta.

100 pillangó

A kétszáz pillangóhoz hasonlóan, százon is két magyar jutott a nyolcas döntőbe. A kétszázon ezüstérmes Cseh László a hatodik időt érte el, két és négy éve is ezüstérmes lett százon.

Az érdi Milák Kristóf volt az egész finálé meglepetésembere, kétszer is megjavította a junior világrekordot, a második csúcsával átírta a felnőtt hazai csúcsot is (50,77), épp Cseh rekordját adta át a múltnak. Miláknak ez az egy száma volt, és már alig várta, hogy megmutathassa, mire képes.

A legnagyobb favorit a négyes pályán induló amerikai Caeleb Dressel volt, már csak azért is, mert a 100 gyorson is ő volt a leggyorsabb, és a 100 pillangó döntője előtt jó félórával pedig megnyerte az ötvenet is.

Hogy milyen erős volt ez a döntős mezőny, jól jelzi, hogy a kétszáz budapesti bajnoka, Chad Le Clos lemaradt róla.

A 17 éves Milák hatodiknak, Cseh nyolcadiknak fordult. Dressel simán vezetett, de a második ötvenen borzasztóan rákapcsolt Milák és folyamatosan közelítette az elsőt, miközben rendre hagyta le a riválisait. És most a benyúlása is remekül kijött, 50,62-es idejével a második lett első felnőtt világbajnokságán. Ez megint országos rekord, és junior világcsúcs is egyben.

Dressel a világcsúccsal volt versenyben, de négy század kellett volna neki, hogy Michael Phelps idejét megjavítsa. 49,86-ot úszott.

A harmadik helyen holtversenyben az olimpiai bajnok Joseph Schooling jött be és az angol James Guy (50,83).

Cseh László az ötödik helyen érte el a falat, 50,92-vel. A második százon 27 másodperc alá került, ahogy a győztes és az ezüstérmes.