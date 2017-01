Mestertervvel növekednek Budapest esélyei az olimpiarendezésre

Los Angeles minden idegszálával a 2024-es olimpia megrendezésére készül. Az amerikai olimpiai bizottságnak nem kell sem a 2026-os téli, sem a 2028-as nyári olimpia, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jó ha figyelembe veszi:

Los Angeles mindent egy lapra tesz fel, 2024-ben olimpiát akar rendezni.

És hogy ez miért növeli a budapesti olimpia esélyeit? Mert Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke nemrég felvetette, hogy az idén szeptemberben ne csak a 2024-es olimpia rendezéséről döntsenek, hanem elkerülendő a sok szomorú kandidálót, rögtön két győztest hirdessenek, és adják oda a 2028-as rendezést az egyik jelentkezőnek.

Tette ezt azért, mert szerinte egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a szervezést, és egy eredményhirdetéseknél is túl sok a vesztes. Így viszont két boldog rendező is lenne.

A 2024-es olimpiai rendezésért Budapest, Los Angeles és Párizs versenyzik. Los Angeles már két olimpiát is rendezett, gyakorlatilag minden infrastruktúra a rendelkezésre áll, az olimpiai falut a UCLA egyetem campusán helyeznék el, és már most bejelentették, hogy 1,6 milliárd dollárért egy metrót is építenének, pontosabban meghosszabbítanák (a lila vonalat kell nézni).

Párizs szintén jelezte, őket csak a 2024-es rendezés érdekli, míg Bach két boldog rendezőországról beszélt, ami így kizárásos alapon Budapest lehetne, már amennyiben a magyar kormány gondolkodik ilyenben. Kérdést küldtünk erről a MOB-nak és a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának, amint kapunk választ, megírjuk.