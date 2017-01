Minden idők legdurvább átigazolási zárónapja volt

Többek között Angliában is ma zárul a téli átigazolási időszak, ami szerkesztőségünk álláspontja szerint mintha nem is lett volna, alig voltak játékosmozgások, de nemcsak Angliát, hanem a topbajnokságokat is beleértve (kivéve talán a PSG-t). A helyzetet Kína mentette meg, ahova ismét számos levitézlett vagy még aktív, de rengeteg pénzért elcsábított futballista tette át a székhelyét.

Néhány név, akik most télen oda váltottak: Pato a Villarreálból, Axel Witsel a Zenitből, Tévez Argentínából, Obi Mikel vagy éppen Guzmics Richárd, mindannyian Kínában kötöttek ki. Említsük meg, hogy Kína megvette a Honvéd utánpótlás-akadémiáját is.

Angliában azonban nem történtek sokkoló váltások, és éjfélig nem is várható semmilyen nagy bejelentés.

De nem volt ez mindig így január 31-én. Emlékezzünk meg arról, hogy hat éve ellenben minden rekordot megdöntött az az utolsó nap. Összesen 135 millió font értékben váltottak futballisták.

Fernando Torres a Liverpoolból átment Ancelotti Chelsea-jéhez. 50 millió fontért.

Luis Suárez 22,7 millió fontért az Ajaxból a Liverpoolba

Andy Carrol 35 millió fontért a Newcastle-tól ment szintén a Liverpoolhoz

David Luiz 21,3 millió fontért a Benficától átigazolt a Chelsea-hez.

Via