Ötéves a Premier League legelképesztőbb bajnoki finise

Szombaton öt éve, hogy a 2011/12-es angol bajnoki idény utolsó fordulójának úgy ment neki a városi rivális Manchester City és Manchester United, hogy még mindkét csapatnak volt esélye a bajnoki címre.

A 2012. május 13-án rendezett zárófordulóban a City volt látszólag kedvezőbb helyzetben, mert ha megveri otthon a QPR-t, akkor bajnok, és a Manchester United akkor sem tudott volna mit tenni, ha legyőzi idegenben a Sunderlandet.

Csakhogy a City meccse eléggé máshogy alakult. A rendes játékidő utolsó perceiben ugyanis 2-1-re vezetett a tíz emberrel játszó QPR, ami Joey Barton piros lapja miatt került hátrányba még az 55. percben. Mivel odaát a United is vezetett, ezért úgy festett, hogy a Citynek elúszik a bajnoki cím, és Alex Fergusonék fognak ünnepelni.

Aztán jött öt perc hosszabbítás, és a feje tetejére állt minden. A citys Dzeko egyenlített egy szöglet után a 92. percben, amivel 2-2 lett az állás, de még mindig kellett volna egy gól a hazai csapatnak. A United-szurkolók ekkor kezdtek el izgulni odaát, mert ők is azonnal megtudták, hogyan áll a városi rivális mérkőzése.

A City-játékosok őrült módjára elkezdtek menni előre, közben a United meccsét lefújták, 1-0-ra nyertek, ezzel átmenetileg ők voltak a bajnokok. Rooneyék még a pályán voltak, amikor a City-QPR 94. percében Agüero beindult, a cserként beállt Balotellivel játszott össze, aztán eltolta az egyik védő mellett a labdát, majd a rövidbe lőtt a vendégkapus mellett.

Kitört az őrület, Agüero a mezét letépve őrjöngött a szurkolók előtt, de megőrült a hazaiak kispadja is. Szinte rögtön megérkezett a hír a Sunderland-stadionjába is, a MU-játékosok és drukkerek is értetlenkedtek, aztán Ferguson odaküldte a játékosait a vendégszektor elé, hogy megköszönjék a szurkolást.

Az utolsó öt perc drámája persze az akkori párhuzamos közvetítéssel az igazi.

A hosszabbításban megszerzett győzelemmel a Manchester City negyvennégy év után ünnepelhetett ismét angol bajnoki címet.