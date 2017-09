Kamuversenyt találtak ki az életmentő magyar vitorlázónak, hogy kitüntethessék

Balatonföldváron hétfőn startol el a finn dingi-világbajnokság, ahol magyar esélyes is van. Berecz Zsombor az éremért a 40-es számú rajtszámmal megy, amit a nagy előd, Fináczy György tiszteletére választott. Az 1972-es olimpián nyolcadik helyen végző versenyző is ezzel a számmal ment. Fináczy 46 évvel ezelőtti, önfeláldozó tettét elevenítették fel most a szervezők.

Fináczy Balatonföldváron találkozott újra össze azzal a Gerardo Seeligerrel, akinek egy versenyen mentette meg az életét. A spanyol vitorlázó az 1971-es Európa-bajnokságon esett a vízbe.

„Az 1971-es Európa-bajnokságon történt Írországban, Dublin közelében. Az egyik futamon nagyon-nagyon erős szélben a befutó után a part felé vitorlázva felborultam, és elsodródtam a hajótól. Akkoriban nem volt korlátozva a ruházat súlya, tehát erős szélben nehéz, 25-30 kilós, vízszívó súlymellényeket használtunk, hogy segítse a hajó kiülését. Ráadásul mentőmellény nélkül, mert annak egyszerűen nem jutott hely. Nagyon fáradt voltam, és úgy három percnyi vergődés után elvesztettem az eszméletemet" – nyilatkozta a vb-szervezőket képviselő Ruják István vitorlás szakírónak a spanyol versenyző.

Fotó: Cserta Gábor Fináczy György és Gerardo Seeliger a Balatonnál

„Fináczy Gyuri – aki azon az Eb-n bronzérmes lett – látta a felborult hajót üresen sodródni, nem látott sehol és elkezdett keresni a vízben. Körözött a hajóm körül, míg meg nem talált. Berángatott a finnjébe, partra vitt és kórházba juttatott, még éppen időben. Nélküle egy percen belül elmerültem és megfulladtam volna. Megmentette az életem!"

Seeliger a verseny után a Spanyol Olimpiai Bizottsághoz ment, hogy tüntessék ki az életét megmentő Fináncyt.

„Felhívtam Gyurit telefonon, hogy mikor tudna eljönni a kitüntetést átvenni. Azt válaszolta, hogy ő egy kommunista országban él, nem engedik ki, de ha eljön „zálogba” teszik a feleségét és a gyerekeit, nehogy kinn maradjon. Csak egy nemzetközi vitorlás versenyre engednék el. Megkérdeztem, mikor tudna jönni, mire azt válaszolta karácsonykor. Hát akkor gyere Christmas Race-re!"

Az a verseny egészen addig nem is létezett. Csak két hajó indult rajta, Fináczyé és Seeligeré. A spanyolok ezután egy kamu eredménylistát küldtek el a magyar állami szerveknek és a szövetségnek. Papíron Fináczy nyert, Seelieger volt a második, az összes többi helyre pedig kitalált neveket írtak be. A lényeg, hogy így is hagyományt teremtettek, mert a következő években már valódi Christmas Race-eket rendeztek.