Pálcikaként tört a lába, de az elkapást így is megcsinálta

Fekete karácsony: több olyan komoly sérülés is történt az NFL 16. fordulójában, ami akár a rájátszást is befolyásolhatja majd. De a karácsonyi csoda is megvolt: a Cleveland Browns bő egy év után nyert újra meccset, így elkerüli a 0-16-os szégyent. A játékhét legtöbb meccsét azünnep miatt kivételesen szombaton rendezték.

A szombati sérülések közül a legdurvább mindenképp a Seahawks-elkapó Tyler Locketté volt, akinek elkapás közben esett rá a lábára az Arizona Cardinals védője, Brandon Williams. Lockett az eredetileg 29 yardos touchdownnak megadott elkapás közben sípcsontját és szárkapocscsontját is eltörte, de az irtózatos fájdalom ellenére sem ejtette el a labdát, hogy meglegyen a TD. (A videót csak erős idegzetűeknek ajánljuk Lockett hősies erőfeszítése ellenére is!)

A pontszerzés után viszont visszanézték a bírók a videót, és megállapították, hogy pont a törés pillanatában már földet ért Lockett, méghozzá a célterület előtt, így elvették a touchdownját, a 29 yardos elkapást pedig megrövidítették egy yarddal.

A Seahawks ezzel fontos játékost vesztett a rájátszásra, az AFC második helyén álló Oakland Raiders viszont még nagyobb áldozattal nyerte meg a meccsét az Indianapolis Colts ellen: az irányító Derek Carr szenvedett szárkapocscsont-törést, és bizonytalan, hogy mikor játszhat újra. A Raidersnek még van esélye arra, hogy pihenéssel kezdje a rájátszást, de lehet, hogy ez sem segít majd Carrnak a visszatérésben.

A karácsony miatt előrehozott forduló így is meghozta a csodát: a Cleveland Browns bő egy év kihagyással nyert az NFL-ben, ezzel elkerülte, hogy a Detroit Lions után a második csapat legyen, ami 0-16-tal zár egy idényt. A Browns az utolsó negyedben blokkolt egy egyenlítésért menő Chargers-mezőnygólt, majd Josh Lambo az utolsó másodpercekben kihagyott egy újabb próbálkozást, vagyis a San Diego kétszer is hosszabbításra menthette volna a meccset.

Eredmények

Buffalo Bills-Miami Dolphins 31-34 hosszabbítás után

New England Patriots-New York Jets 41-3

Green Bay Packers-Minnesota Vikings 38-25

Jacksonville Jaguars-Tennessee Titans 38-17

Carolina Panthers-Atlanta Falcons 16-33

Chicago Bears-Washington Redskins 21-41

Cleveland Browns-San Diego Chargers 20-17

Oakland Raiders-Indianapolis Colts 33-25

Seattle Seahawks-Arizona Cardinals 31-34

St. Louis Rams-San Francisco 49ers 21-22

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 31-24

Houston Texans-Cincinnati Bengals 12-10