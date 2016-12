160 kilós ember ilyet még nem csinált az NFL-ben

A Kansas City Chiefsben játszó 160 kilós védő, Dontari Poe rombolt már párszor támadójátékosként: méretét kihasználták már, hogy touchdownt futtassanak vele, és volt már elkapott TD-je is, ezekben a kategóriákban rekorder lett. De hétfő hajnalban a korábbiaknál is látványosabb játéknál vetették be, ő adta a touchdownpasszt.

Két perccel a mérkőzés vége előtt a Chiefs már tizenhét ponttal vezetett a címvédő Denver Broncos ellen, amikor érkezett a nagy ember. Mindenki arra számított, hogy megkapja majd a labdát, és megpróbál egy futással áttörni a védőkön.

Elindult a játék, Poe kezébe nyomták a labdát, ám néhány yard megtétele után felugrott, és a védőfal fölött egy touchdownpasszt dobott a célterületre befutó Demetrius Harrisnek, aki zavartalanul leszedhette a labdát, mivel a védelem Poe megállítására készült fel.

Poe ezzel az NFL történetének legnehezebb játékosa lett, aki touchdownpasszt osztott ki, 45 kilóval előzi meg a második helyezettet, szóval egy darabig nem fogják megdönteni a rekordot.

Az egyetemi bajnokságban pár éve láthattunk hasonlót, akkor a hasonló súlycsoportban utazó Arkansas-falember, Sebastian Tretola osztott ki egy TD-passzt.

A Chiefs 33-10-re nyerte meg a meccset, és ezzel kiütötték a Broncost a rájátszásból, vagyis biztosan nem lesz címvédés.