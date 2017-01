Fekete Hétfő: repülhet az NFL harmada

Minden évben rettegve várja a Fekete Hétfőt, vagyis az utolsó NFL-játéknapot követő munkanapot a liga vezetőedzőinek egy része, ekkor szokták ugyanis kirúgni a csapatok azokat, akikkel nem tervezik a folytatást. Idén több csapat meg sem várta a hétfőt, és már a vasárnapi meccs után megvált vezetőedzőjétől, három helyen pedig már a szezon közben letudták az edzőváltást. A tavalyi Super Bowl-győztes Broncos vezetőedzője sem folytatja, de ő saját döntéséből távozott.

Akik már repültek

Los Angeles Rams: Az év legnevetségesebb ügye volt a Ramsé, hiszen a Los Angelesbe költözés után előbb kétéves szerződéshosszabbítást adtak Jeff Fishernek, majd két héttel ezután úgy döntöttek, hogy kirúgják a messze alul teljesítő csapattól. Sokan úgy tartják, a hosszabbítás, és az járó sok millió dollár inkább csak köszönet volt azért, hogy végigcsinálta a csapattal a költözéssel járó nehéz időszakot, és eredetileg is az volt a terv, hogy kirúgják. Hogy ez igaz-e, az sosem derül ki, de az biztos, hogy hiába választottak az első helyen irányítót az előző drafton, semmit nem javultak, ráadásul Fisherrel ötből egy szezonban sem jutottak 7 győzelem fölé, sem a rájátszás közelébe.

Az irányítókérdés problémás lehet, mert Goffnak még legalább 1-2 évnyi esélyt adni kell, de a támadófal is rettenetes állapotban van, arra is költeni kell majd, túl sok pénzük viszont nincs a fizetési plafon alatt.

Jacksonville Jaguars: Másodikként a Jaguars rúgta ki edzőjét, Gus Bradleyt, aki négy szezon alatt 14-48-as mérleget hozott össze a csapatnál. A Jaguars érdekes helyzetben marad, az irányító Blake Bortles nagyon nem vált be, többek szerint a liga legrosszabbja a posztján, másutt viszont rendben van a csapat, így van mire építeni. Nekik van a harmadik legtöbb költhető pénzük, ám a gyenge irányítóhelyzet miatt nem biztos, hogy túl vonzó lesz az állás.

Buffalo Bills: Kicsivel karácsony előtt rúgták ki Rex Ryant, aki sem eredményt nem hozott, sem rendet nem tudott tartani a csapatnál. A folytatást állítólag egy támadó felfogású edzőre bíznák, aki könnyen lehet, hogy a Ryan helyére ideiglenesen kinevezett támadókoordinátor Anthony Lynn lesz.

San Francisco 49ers: Már a vasárnapi idényzáró előtt kész tényként kezelte az ESPN, hogy a 49ers egyetlen szezon után megválik Chip Kellytől, sőt, a general manager (GM) Trent Baalket is kirúgják vele együtt. A Philadelphiában korábban már megbukott Kelly két meccset nyert csak San Franciscóban, ezzel a második legrosszabb mérleggel zárták a szezont. A 49ers ezzel sorban két vezetőedzőt is egy szezon után rúgott ki, ami elég ritka még az NFL-ben is, és egyáltalán nem segíti a stabil működés fenntartását. Baalke kirúgását a meccs előtt bejelentették, Kellyével megvárták a lefújást.

Kelly nagyot kaszál Chip Kellyt sorban másodszor idő előtt rúgták ki egy NFL-csapattól, ami azt jelenti, hogy a Philadelphia Eagles és a San Francisco 49ers is lényegében kivásárolta a szerződéséből. Ez viszont vitás helyzetet teremtett, hiszen 2017-re az eredeti megállapodások értelmében mindkét csapattól pénzt kellene kapnia. A 49ers azt szeretné, hogy 2017-re kapja meg Kelly a philadelphiai bérét, és a 49ers csak a különbözetet fizetné, Kelly ugyanis több pénzért írt alá hozzájuk, mint amit a felbontott philadelphiai szerződés szerint kapott volna. Az Eagles viszont úgy látja, hogy ha a 49ers alapból többet fizetett volna 2017-re, mint ők, akkor nem tartoznak semmivel Kellynek. A megoldás köztes lehet, valószínűleg valamilyen arányban osztoznak majd Kelly 2017-es fizetésén.

San Diego Chargers: Már december 31-én felröppent, hogy a Chargers megválik Mike McCoytól, de a döntéssel megvárták a szezon utolsó meccsét. Idén rengeteg sérülés hátráltatta őket, de azt így sem lehet nagyon védeni, hogy ellenük szerezte idei egyetlen győzelmét a gyötrelmesen rossz Cleveland Browns. McCoy első két szezonját egyaránt 9-7-tel zárta, utána viszont csak két szezon alatt szedett össze 9 győzelmet, ami komoly visszaesés. Az öregedő irányító Philip Rivers némi formahanyatlását egy kis vérfrissítéssel ellensúlyozni lehetne, vagy az új edzővel akár egy új korszakot is kezdhetnének. Nem segíti a helyzetet viszont a Chargers jövője körüli bizonytalanság, továbbra sem tudni ugyanis, hogy Los Angelesbe költöznek-e, vagy maradnak a helyükön.

Denver Broncos: A tavalyi Super Bowl-győztes ugyan még a rájátszásba sem jutott be, de náluk nem a teljesítmény miatt lehet új edző jövőre, hanem egészségügyi problémák miatt. Gary Kubiak az idény alatt egy meccset kihagyott kórházi kezelés miatt, amire ugyan csak azt mondták, hogy megfázás volt, de később kiderült, hogy komoly migrének gyötrik, ráadásul 2013-ban, még a Texansnál dolgozva egy meccs félidejében is összeesett egyszer. Kubiak az egészségére és a családjára való tekintettel már vasárnap bejelentette visszavonulását.

Akik mehetnek utánuk

Indianapolis Colts: Pletykák szerint a Colts tulajdonosa, Jim Irsay borzasztóan ideges lett a 2016-os szezon végére, hiszen a csapat a rájátszás közelében sem volt, ráadásul úgy, hogy az irányítósztár Andrew Luck eddigi legjobb szezonját vesztegették el. Épp ezért könnyen lehet, hogy kirúgja a vezetőedző Chuck Paganót, de igazi változás csak akkor jöhet, ha az évről évre pocsék draftot és igazolásokat összehozó GM Ryan Grigson is távozik. A legfrissebb hírek szerint az a terv a Coltsnál, hogy Pagano kap még egy esélyt, és csak Grigsont cserélik le, de lehet, hogy az új GM új vezetőedzőt akar majd maga alá.

New Orleans Saints: Újabb holtszezon indul, úgyhogy újra előkerül a „Saints megválna Sean Paytontól” pletyka, idén azzal a kitétellel, hogy akár elcserélni is hajlandók lennének, ha van csapat, amely pont Paytont szeretné. Az egykori Super Bowl-győztes edző a 2012-es Bountygate-eltiltása után még bejutott egyszer a rájátszásba, azóta viszont egyszer sem sikerült ez neki – könnyen lehet, hogy az otthon töltött egy év kicsit lazábbá, kevésbé összeszedetté tette. Ha ő és a csapat is úgy érzik, hogy már nincs meg a 100 százalékos fókusz a részéről, mindkét félnek a változás teheti a legjobbat.

New York Jets: Utoljára,a 14. forduló után még úgy nyilatkozott a tulajdonos Woody Johnson, hogy Todd Bowles állása biztos. Sokat segített a helyzetén, hogy az utolsó fordulóban nyerni tudott, de tény, hogy ha nem javul nagyot a Jets jövőre, akkor hamar kirúghatják Bowlest.

Chicago Bears: Konkrét jelek nem utalnak John Fox kirúgására, és tény, hogy a Bears legnagyobb gondja a minőségi irányító hiánya, de lehet, hogy a vezetésnek elege lesz azok után, hogy két év alatt csak 9 meccset nyertek. Valószínűbb, hogy Fox kap még egy (fél) szezonnyi esélyt, de sosem tudni.

December 31-én a Bears és a Jets kapcsán is úgy értesült az ESPN, hogy nem lesz edzőcsere náluk.

Arizona Cardinals: A 64 éves Bruce Arianst novemberben kórházba kellett szállítani mellkasi fájdalmakkal, ami nem túl jó jel egy NFL-edzőnél. Arians maga nem beszélt a visszavonulás lehetőségéről, de egy ilyen egészségügyi probléma után nem lenne meglepő, ha kicsit hátradőlne, és a családjára, illetve magára gondolna.

Cincinnati Bengals: Pár héttel a szezon vége előtt felmerült, hogy az 58 éves Marvin Lewis is visszavonulna, de az edző ezt határozottan cáfolta.

Houston Texans: A legmeglepőbb pletyka a Texans, illetve Bill O'Brien kapcsán került elő vasárnap, állítólag ugyanis hiába jutottak be a rájátszásba, ha ott egyből kiesnek (az Oakland Raiders ellen játszanak hazai pályán), akkor távozhat O'Brien a csapattól. A lépés elég meglepő lenne, az egyetlen dolog, ami erre utalhat, az az, ha a csapatvezetés mindenképp a tavaly 72 millió dollárra szerződtetett irányítóval, Brock Osweilerrel képzeli el a jövőt, míg a vezetőedző a sokkal olcsóbb Tom Savage-et játszaná. Ha ebben nem értenek egyet, akkor valóban megtörténhet a szakítás.

Ők a legesélyesebbek a posztokra

Josh McDaniels: A Patriots támadókoordinátorát minden évben hírbe hozzák pár csapattal. Ez idén sincs másként a 2009-10 között a Denver Broncos vezetőedzői állását betöltő edzővel, akinél mindig az a legnagyobb kérdés, hogy megvárja-e, amíg Bill Belichick visszavonul a Patriotstól, ekkor ugyanis szinte biztosan ő örökölné a pozíciót.

Anthony Lynn: Csak a szezon közben lett támadókoordinátor a Billsnél, majd már ideiglenes vezetőedzőként fejezte be az idényt, ami elég nagy előrelépés. Még nagyobb lehet, ha megtartják a csapatnál ebben a posztban – az ESPN szerint lényegében csak formaság a kinevezése a 2000 óta edzőként, leginkább a futójátékosok mellett dolgozó Lynnek.

Harold Goodwin: Jelenleg az Arizona Cardinals támadókoordinátora, az ő nevéhez fűződik a futójátékos David Johnson felfuttatása, aki elképesztő 2016-os szezont tud maga mögött, de az előző éve sem volt már rossz.

Tom Coughlin: Tavaly vonult vissza a csapattal egyetértésben a New York Giantstől, de nem sokáig bírta otthon ülve, és már egy interjút le is tudott a Jaguarsnél. Nem garancia, hogy ott köt ki, de a szándék adott, Coughlin visszatérne, és egy kétszeres Super Bowl-győztes edzőnek szinte mindig van még hely.

Kyle Shanahan: A még csak 37 éves edző már 12 éve az NFL-ben dolgozik, elképesztő rutinja van tehát. Négy helyen is volt már támadókoordinátor (Houston, Washington, Cleveland, Atlanta), ebből egyedül a brownsos éve nem voltak sikeres, hamar le is mondott, miután a vezetőség minden áron a balhés Johnny Manzielt képzelte el kezdőnek. Idén MVP-esélyest faragott az irányító Matt Ryanből, a Falcons támadósora pedig az NFL idei legjobbja volt, sőt, történelmi kontextusban is a legerősebbek közé emelkedett.

Sean Payton: Ritka, hogy egy még aktív szerződéssel bíró edző esélyes más csapatokhoz, de Payton esetében ez a helyzet. A Rams és a Chargers is érdeklődik iránta, szinte biztos, hogy csak csere árán, vagyis valami ellentételezésért szerezhetik majd meg. Ha Payton motivált, a liga egyik legjobb edzője, a Ramsnél világos, hogy Jared Goff mentorálására vinnék Los Angelesbe, míg a Chargersnél egy közepesen hosszú újjáépítést bíznának rá.

Bónusz – Jon Gruden és Jim Harbaugh: Gruden évek óta az ESPN szakértőjeként dolgozik, és bár mindig hangoztatja, hogy ha a tökéletes helyre hívnák, elgondolkodna a visszatérésen, szinte biztosra vehető, hogy a tévéből megy majd nyugdíjba, annyira hibátlan csapatnál, mint amilyenre vágyik, ritkán üresedik meg vezetőedzői állás. Harbaugh a 49erst hagyta el a Michigan egyetemi csapatáért és az általuk kínált rekordpénzért. Harbaugh náluk volt irányító az egyetemen, ez álmai állása, amíg (többszörös) bajnok nem lesz ott, vagy ki nem rúgják, biztos, hogy nem tér vissza az NFL-be, még ha állandóan az ellenkezőjét pletykálják is.