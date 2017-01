Kamuflázs: tökéletesen értelmetlen, de gyönyörű

Hétfő este négy bowlmeccsel zárta az egyetemi amerikaifutball-bajnokság végét, már csak a január 9-i döntő van hátra, de a hétfői zárás is elég pazarra sikerült: a USC és a Penn State 101 pontos meccset játszott egymással, a szezon egyik meglepetéscsapata, a hétfői bowlmeccsig veretlen Western Michigan pedig minden idők egyik legbonyolultabb, legjobban kivitelezett, mégis teljesen értelmetlen trükkjátékát hozta össze.

A Western Michigan a Wisconsinnal találkozott, és hiába érkeztek veretlenül (egy jóval gyengébb főcsoportból), a várakozásoknak megfelelően végig hátrányban játszottak. Éppen ezért döntöttek úgy a harmadik negyedben, hogy kicsit megkavarják a dolgokat, és egy trükkjátékkal próbálják meg átverni a Badgers-védőket.

Nem is akármilyen játékot választottak: az egész egy teljesen átlagos felállásból indult, majd a csapat legjobb elkapója, az NFL-megfigyelők által is hatalmas tehetségnek tartott Corey Davis kapta a labdát keresztbe mozogva. Davis visszapöccintette azt a vele szemben futó elkapótársának (ekkor már bőven 20 yard fölötti távot tettek meg keresztben oda-vissza), majd ő még hátrébb passzolt visszafelé az irányító Zach Terrellnek.

Amikor Terrell megkapta a labdát, 14 yarddal voltak hátrébb, mint ahonnan indultak, de ez még nem volt elég. Az irányító ugyanis keresztbe passzolt (már előre) a túlsó oldalvonal mellett várakozó, egyszer már labdába érő Davisnek, aki pár blokk mögött majdnem a felezővonalig jutott,

kerek 5 yardot szerezve csapatának a gyötrelmesen bonyolult játék végén.

A játék után mindkét csapat győztesen került ki: bár alig szerzett yardot a Western Michigan, egy labdátadásból, két visszapasszból és egy előrepasszból álló játékot végrehajtani komolyabb hiba nélkül nem akármilyen teljesítmény, ahogy az sem, hogy a Wisconsin védői – némi zavar után – felismerték, mi is történik, és úgy szedték le nagyon gyorsan a végül megiramodó Davist, hogy a Broncosnak öt blokkolója volt négy emberre a pálya bal oldalán.

A Wisconsin végül 24-16-ra nyert a Cotton Bowlban, részben a tight end Troy Fumagallinak köszönhetően, aki egy touchdownt és egy fantasztikus egykezes elkapást is bemutatott. Ráadásul azzal a bal kezével húzta be a labdát, amin egy születési rendellenesség miatt a mutatóujját amputálni kellett, de négy ujjal is rettentő biztosan csinálta meg az elkapást.

A Kamuflázs sorozatunkban mutatjuk be a 120 yardon azokat a trükkös játékokat, amik az egyetemi bajnokságban vagy az NFL-ben erre érdemesek.