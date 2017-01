Rondább kiütés még nem volt az NFL-rájátszásban

Az alapszakasz legerősebb támadósorával bíró Atlanta Falcons a rájátszásban sem torpant meg, végig magabiztosan uralták a Seattle Seahawks elleni főcsoport-elődöntőt, amiben a védelmük is megmutatta, hogy készen áll a rájátszásra. Ránézésre a Patriots is sima győzelmet aratott, de nagyobb szenvedés soha nem kellett 18 pontos győzelemhez.

A szombati első főcsoport-elődöntőt a Seahawks kezdte jobban, hiszen egy nagyon hosszan vezetett támadás végén szereztek touchdownt. Ez lett volna a tökéletes taktika, ha hasonlóan megy nekik végig a játék, de az első drive-ot leszámítva egyre többször torpantak meg. A hihetetlen sebességen pörgő Falcons ellen ráadásul olyan hibák is becsúsztak, mint amikor a Seattle-irányító Russell Wilson saját csapattársának lábában esett hanyatt, safetyt hozva össze ezzel.

Az várható volt, hogy Matt Ryan jól fog játszani, de még így is meglepő volt, hogy szinte végig mennyire szabadon hagyott elkapóknak passzolhatott. Az Atlanta MVP-várományos irányítója 338 yarddal és 3 TD-vel zárta a meccset, a túloldalon Russell Wilson két labdát is eladott, de ennek ellenére nem csak rajta múlt a vereség. Hibából ugyanis volt elég, Devin Hester több nagy visszahordását is szabálytalanság miatt fújták például vissza.

Wilson második interceptionje egészen cirkuszira sikerült, a labda négyet pattant a több játékoson is, mire az újonc Deion Jones valahogy megragadta azt, és megindult vele a Seahawks célterülete felé.

A Falcons végül 36-20-ra nyert, ezzel az atlantai edző Dan Quinn legyőzte korábbi mesterét, Pete Carrollt, aki alatt két évig vezette a Seahawks védelmét, például a Super Bowl-győztes szezonban is.

Szenvedett a Patriots

Ugyancsak mester, tanítvány összecsapás volt az AFC-ben az első főcsoport-elődöntő, ami a 34-16-os végeredmény ellenére nem volt ennyire sima: a korábbi New England-i támadókoordinátor, Bill O'Brien csapata sokáig egészen szorosan tudta tartani a meccset.

Ehhez persze kellett az is, hogy a Patriots szokatlanul sok hibával játsszon. Tom Brady két interceptiont is dobott (igaz, mindkettő felpattanó labdából, tehát nem az irányító hibájából született), vagyis pontosan annyit, mint az alapszakaszban. Emellett egy visszahordás során is labdát vesztettek, ilyenből a Texans kettőt is csinált, amikor szeptemberben 27-0-ra kapott ki ugyanitt.

Utóbbi labdavesztést azért rendesen ellensúlyozta a vétkes Dion Lewis, aki futásból, visszahordásból és elkapásból is szerzett touchdownt. Idén második játékosként tette meg ezt Tyreek Hill után, az NFL-történetében harmadikként, a rájátszásban elsőként sikerült neki ez a mesterhármas.

A második félidőre jobban összeállt a Patriots, Tom Bradyt is jobban megvédték, de az irányító is pontosabban passzolt, így folyamatosan elhúztak az ismét rettenetesen játszó Brock Osweiler vezette Houstontól. Az irányító végül három eladott labdával fejezte be a meccset egy TD mellett. A New England ritkán hibáz annyit, mint ezen a meccsen, de a Houston nem tudott élni ezekkel a rontásokkal. Brady passzaiból csak 47,4 százalék volt jó, ez a legrosszabb mutatója a rájátszásban egész pályafutásában.

Győzelmével a Patriots NFL-rekordot döntött, ugyanis sorban hatodszor jutott be a főcsoportdöntőbe. Brady is csúcsot ért el a pályára lépéssel, ez volt a 32. rájátszásmeccse.

Vasárnap éjjel Dallas Cowboys-Green Bay Packers és Kansas City Chiefs-Pittsburgh Steelers-meccsekkel folytatódik a rájátszás.

Eredmények

Atlanta Falcons-Seattle Seahawks 36-20

New England Patriots-Houston Texans 34-16