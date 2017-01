Az emberi gép: 12 éve hibátlanul játszik az NFL-ben, mégis alig ismeri valaki

Rengeteg gyerek álmodozhat arról, hogy egyszer majd az NFL-ben játszik, de alighanem igen kevés vágyik arra, hogy long snapper legyen, vagyis azzal keresse a kenyerét, hogy hatalmas terpeszben állva a lába között dobja hátra a labdát a rúgójátékoknál. Talán ez is az oka, hogy szinte senki nem ismeri az NFL egyetlen tökéletes játékosát. Louis-Philippe Ladouceurt, aki 12 éve hibátlanul végzi munkáját.

A kanadai születésű L. P. Ladouceur 2005-ben került az NFL-be, azóta mind a 12 szezonját a Dallas Cowboysban töltötte, a vasárnapi kiesés sem rajta múlt. Sőt, igazából 2005 óta semmi nem varrható a nyakába, mert gépeket megszégyenítő módon azóta nem hibázott még, ráadásul soha egy meccset sem hagyott ki sérülés vagy egyéb okok miatt.

Számokban ez így fest: 2005 óta 374 mezőnygólkísérletnél, 521 extra pontnál és 831 puntnál, vagyis 1730 alkalommal érkezett pontosan a labda Ladouceur lábai között.

Elég extrém long snapperek is vannak A Patriotsnál ezen a poszton játszó Joe Cardona például a haditengerészet egyetemére járt, így kötelező hadi szolgálat várt volna rá, de kivételt tettek vele, és elengedték az NFL-be. Nate Boyer szintén fegyveres testületből szeretett volna NFL-long snapper lenni: a korábbi zöldsapkás egy-egy iraki és afganisztáni szolgálat után találta ki, hogy profi amerikaifutballista lenne, 2015-ben be is hívták próbajátékra, de végül nem kapott szerződést a szezonra. A legfurcsább játékos ezen a poszton viszont alighanem a 2015-ben a Tulane egyetemi csapatát erősítő Aaron Golub, akinek olyan súlyos látáskárosultsága van, hogy jogilag vaknak tekinthető, de ő mégis képes ezen a poszton játszani.

Ladouceur, ahogy lényegében minden társa ezen a poszton, mégis ismeretlen: a long snapperek általában csak akkor kerülnek a figyelem középpontjába, ha nagyot hibáznak, és miattuk rontanak el egy rúgást, vagy netán rajtuk megy el meccs. Pedig a dolguk csak látszólag egyszerű: terpeszállásban kell csipőből, hátból és karból mindent beleadva, a lehető leggyorsabban, spirálmozgásba csavarva dobniuk a labdát 7, illetve 15 yardra maguk mögé, attól függően, éppen milyen rúgásnál akad dolguk. A sebesség mellett ráadásul a pontosság is számít, egy férfi felsőtesténél nem sokkal nagyobb területet kell ilyen mozdulattal eltalálnia. Ideális esetben a labda 2,5-szer fordul a hosszanti tengelye körül a mezőnygólok és extra pontok esetében, Ladouceurnél 100-ból 96-97-szer így is van.

Emellett tudniuk kellett blokkolni, hiszen egy nem túl régi szabálymódosításig amint elhagyja a labda a tenyerüket, máris egy 140 kilós fickó próbál átgázolni rajtuk, és szerelniük is tudni kell, hiszen lehet, hogy egy puntnál a pont a long snappernek kell megállítania a visszahordót. Mindkettőben segítségére van a mérete, hiszen 191 centis és 116 kiló.

Long snapperként egy hiba is végzetes lehet, ha valaki fontos pillanatban ront, jó eséllyel kirúgják, és mást szerződtetnek a helyére. Éppen ezért kiemelkedő, hogy Ladouceur 2008-ban és 2013-ban is egyaránt ötéves szerződést kapott a Cowboystól, melyekkel – a 2017-es idény végére – majdnem 10 millió dollárt kereshet.

A legemlékezetesebb hozzá fűződő jelenet talán a Cowboys 2007-es playoff-kiesése volt, amikor az irányító Tony Romo kezéből kicsúszott a tökéletesen érkező labda 21-20-as hátrányban, a győzelemért rúgott mezőnygól-kísérlet előtt, így kiestek, de nem Ladouceur hibájából.

A Cowboyshoz is a véletlen sodorta a játékost, aki egyetemistaként még arról álmodozott, hogy kőkemény védőjátékos lesz, de egy térdsérülés megakadályozta ebben. 2005-ben a Dallas sorban két meccsét is Kaliforniában játszotta, ezért úgy döntöttek, nem utaznak vissza hét közben Texasba. Közben megsérült a long snapperük, az egyik Cowboys-játékos ügynöke pedig beajánlotta a kanadait, aki azóta is kirobbanthatatlan a keretből.

Pedig meglepően keveset gyakorol: "Heti háromszor, olyan 25-30-szor csinálom csak gyakorlásból, egy héten maximum 80-120-szor. Nem lehet túl sokszor, nehogy túlerőltessem a könyököm vagy a vállam" – mondta Ladouceur a Toronto Sun újságírójának a megszokott rutinjáról.

Ladouceur márciusban már 36 éves lesz, szerződése még egy szezonig érvényes. Ha marad ilyen formában, ha nem, könnyen lehet, hogy az már az utolsó idény lesz neki, ebben a korban ugyanis már kevesen bírják a liga tempóját.