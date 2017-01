14 éve minden róluk szól, most összecsapnak

Matt Ryan. Aaron Rodgers. Tom Brady. Ben Roethlisberger.

Idén nem egyszerűen négy erős csapat jutott be az NFL két főcsoportdöntőjébe, hanem vitathatatlanul négy elitképességű irányító is. Épp ezért a védelmekre is a szokottnál nagyobb felelősség hárul majd, hogy eldőljön: ki játszhat február 5-én a Super Bowl LI-ben Houstonban.

Az NFL főcsoportdöntőibe nem nagyon jut be egy csapat sem érdemtelenül, idén viszont a szokottnál is komolyabb összecsapásokra kell számítani, és nem csak a fent említett négy irányító miatt, hanem azért is, mert mind a négy csapat döbbenetes formában van: a Falcons sorban 5, a Packers és Patriots sorban 8, a Steelers pedig sorban 9 meccset nyerve jutott el idáig.

NFC főcsoportdöntő, Atlanta Falcons-Green Bay Packers

2017. január 22. 21.05

Az NFL két legjobb formában levő irányítója találkozik. A falconsos Matt Ryan 31 éves korára ért be igazán, idén egyéni csúcsot döntött passzolt touchdownok (38), passzol yardok (4944) terén, és soha nem volt ilyen kevés eladott labdája (7), mint idén. Vele szemben az az Aaron Rodgers vezeti majd a Packerst, akinek óriási szerepe van abban, hogy a Green Bay sorban hat győzelemmel zárta az alapszakaszt, és ezzel valahogy beküzdötte magát a rájátszásba.

Rodgers egyébként is természetfeletti dolgokat művel idén, főleg a rájátszásban, elég a Giants elleni Hail Maryjére, vagy épp a Cowboys elleni győzelmet megágyazó csodapasszára gondolni. Látszólag megtörhetetlen a koncentrációja, remek védelmet kap a támadófaltól is (nagyjából olyat, mint amikor 2011-ben MVP lett).

A Packers győzelméhez, vagyis ahhoz, hogy a csapat 2011 után visszatérjen a Super Bowlba, két dolog kellhet. Több mint valószínű, hogy Rodgersnek újra emberfelettit kell játszania, már csak azért is, mert három fontos elkapójáról is csak a meccs előtti órákban derül majd ki, hogy tudnak-e játszani – Jordy Nelsont két törött borda, Davante Adamst bokasérülés, Geronimo Allisont pedig combizomhúzódás hátráltatja. Ha nem játszanak, vagy a háromból csak 1-2 tudja vállalni a játékot, a csodapasszt elkapásra váltó Jared Cook, illetve a szezon közben az elkapóból futójátékossá átképzett Ty Montgomery lehet a fő fegyver.

Rodgers mellett a Packers-védelem hátsó sorának is nagyot kell játszania a liga legjobban passzoló támadói ellen, de ha valakinek, pont a Packersnek van olyan secondaryje, ami felveheti a versenyt a Falcons-elkapókkal.

Az Atlanta védelme sokat fejlődött a szezonban, de a hiányosságaik azért így is elég látványosak: az ötödik legtöbb passzolt yardot ellenük vitték, de ami ennél is aggasztóbb, hogy az ellenfelek a red zone-ba eljutva (20 yardon belül a gólvonalhoz képest) a támadások 70 százalékából touchdownt szereztek.

Éppen ezért a taktikájuk leginkább úgy nézett ki a szezonban, hogy bármi lesz, vigyenek több pontot az ellenfélnél (egykor a New Orleans Saints élt vagy halt ezen a rendszeren). A védelmük persze nem teljesen haszontalan, Vic Beasley csinálta a legtöbb sacket az alapszakaszban, vagyis képesek nyomás alá helyezni az ellenfél irányítóját, ha kell – Baesley-nek Brooks Reed és Dwight Freeney is besegít ebben.

A győzelem kulcsa viszont az, hogy Matt Ryan és az offense 100 százalékon pörögjön. A liga egyik legjobb elkapója, Julio Jones mellett Mohamed Sanu is fontos része lett a támadójátéknak, a rettentő gyors Taylor Gabriel meccseket tud eldönteni a hosszú elkapásaival, a futójátékban pedig két veszélyes játékost, Davonta Freemant és Tevin Colemant is be tudnak vetni, tehát lényegében egy ötfejű, szinte támadószörnyről beszélünk az MVP-várományos Matt Ryan vezetése alatt.

A két csapat a nyolcadik fordulóban találkozott egymással, akkor a Falcons nyert 33-32-re. Most is legalább ennyi pont várható majd. A meccs szinte biztosan azon múlik majd, hogy Ryan vagy Rodgers vezetheti-e az utolsó támadást.

AFC főcsoportdöntő, New England Patriots-Pittsburgh Steelers

2017. január 23. 00.40

A 2004-es szezon óta, az idei szezont is beleszámolva tehát az elmúlt 14 évben összesen négy irányító jutott be a Super Bowlba az AFC-oldalról: Tom Brady, Ben Roethlisberger, Peyton Manning (két csapattal is) és Joe Flacco, utóbbi egyetlen egyszer. Peyton Manning már visszavonult, így maradt Tom Brady és Ben Roethlisberger összesen 6 Super Bowl-győzelemmel és hamarosan 11 SB-szerepléssel. Érdekes, hogy a két irányító csak egyszer találkozott a rájátszásban, az is még 2005-ben volt, amikor a Patriots nyert 41-27-re.

Ekkora rutin mellett furcsa, hogy mindketten szokatlanul gyenge játékkal nyerve jutottak az idei főcsoportdöntőbe: Roethlisberger 224 passzolt yarddal, TD nélkül, egy eladott labdával, Tom Brady pedig 2-2 TD-vel és interceptionnel, szintén 300 yard alatt zárva nyert múlt hétvégén. A New England így is tarolt, a Steelers viszont megszenvedett a győzelemért. Még egy hasonló rossz nap egyiküknek sem fér bele, aki meginog, az kiesik.

A Patriots a hetedik fordulóban, még október végén 27-16-ra verte a Steelerst, de abból a meccsből nem szabad sok következtetést levonni a mostanira, a Patriotsban ugyanis még játszott Rob Gronkowski, a Steelersből viszont hiányzott sérülés miatt Roethlisberger.

A Pittsburgh BBB-je, vagyis Ben Roethlisberger, Antonio Brown és Le'Veon Bell komoly gondot okozhat majd a Patriots védelmének. Már csak azért is, mert a New England jellemzően igyekszik az ellenfél legjobb játékosát hatástalanítani, de nagy kérdés, hogy itt az elkapó Brownt, vagy a futó Bellt próbálják meg kivenni a játékból. Utóbbit lenne a célravezetőbb, de az NFL egyik legjobb, és legsajátosabb stílusú futóját nem könnyű kiiktatni, és ha rá többen figyelnek, Brown üresen maradhat pár hosszú passznál, ami végzetes lehet.

Ahogy a Steelers szempontjából is az, ha Roethlisberger nem hoz az eddigieknél valamivel jobb döntéseket, a legutóbbi hat meccsén ugyanis 8 TD-je mellett 9 interceptionje is van, a New Englandnél jobban pedig senki sem bünteti az eladott labdákat. A Patriots-védelem engedte messze a legkevesebb pontot a szezonban, 250-et, de csak egy igazán jó irányítóval találkoztak, Russell Wilson pedig le is győzte őket. Vagyis ez a meccs lesz csak a második komolyabb teszt nekik a szezonban, de végre kiderül, hogy a Pats-védelem valóban erős-e, vagy csak közepes irányítók és támadósorok ellen tűnnek annak.

Érdekes lesz támadóoldalon is figyelni, hogy mire helyezi a hangsúlyt a Patriots. LeGarrette Blount és Dion Lewis, a két futójátékos stílusa nem is lehetne különbözőbb, előbbi erőből töri át magát át bárkin, utóbbi inkább a mozgékonyságában bízik, és sosem tudni, hogy épp a Patriots melyiküket akarja többet használni a másiknál. Passzjátékban is komoly döntéseket kel hoznia Bill Belichickéknek: Rob Gronkowski sérülése óta Julian Edelman a legfontosabb elkapójuk, de ő ritkán csinál 20-30 yardnál hosszabb elkapásokat (igaz, az akkor nagyon látványos). A hosszabb elkapásokat így a sérüléssel bajlódó Chris Hogannek, Malcom Mitchellnek, vagy épp a csapathoz öt hete csatlakozó Michael Floydnak kellene szállítania.

Tom Brady megállításához a kulcs, hogy nyomást helyezzenek rá, így verte őket tavaly a főcsoportdöntőben a Denver Broncos is. A legfontosabb párharc akkor Marcus Cannon és Von Milleré volt, Cannont idén Bud Dupreenek kellene megzavarnia, no meg a 38 évesen is pusztító James Harrisonnak.

A Green Bay Packers utoljára 2011-ben járt a Super Bowlban, akkor pont az egyik mostani lehetséges ellenfelük, a Pittsburgh Steelers ellen nyertek, de 1997-ben már a Patriotsot is legyőzték a döntőben. A Steelersnek is az volt az utolsó Super Bowlja. A Patriots 2 éve nyert utoljára, a Falcons pedig csak egyszer, 1999-ben jutott el a döntőig, de ott kikapott a címet védő Denver Broncostól.