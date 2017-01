Kamuflázs: ha megfordul, már biztos, hogy véged

A New England Patriots a harmadik negyedben 17 pontot szerezve törte meg végleg a Pittsburgh Steelerst a vasárnapi AFC-főcsoportdöntőben, de a folyamat már a második negyedben, egy tökéletesen időzített trükkjátékkal megkezdődött.

A második negyed közepén a Patriots 10-7-es vezetésnél, az ellenfél térfelének közepéhez közeledve döntött úgy, hogy ideje kihasználni, hogy a védők nem nagyon vesznek tudomást az elkapó Chris Hoganről. A trükk, amit előkaptak, az úgynevezett flea flicker (a Csontdaráló című filmből bolhapöccintés néven lehet ismerős) – ennek lényege, hogy a támadócsapat eljátssza, hogy futójátékot indítanak, majd még mielőtt a labdát megkapó futójátékos belerohanna az előtte tornyosuló embertömegbe, megáll, megfordul és visszadobja a labdát az irányítónak, hogy az passzolhasson.

A trükk persze már itt több ponton elvérezhet, elég egy védő, aki áttör a blokkokon, és máris minden összeomlik. De a támadófalnak is figyelnie kell, hogy a futójátékot eljátszva ne rontsanak túlzottan előre (passzjátéknál nem blokkolhatnak akárhol), míg az elkapóknak rövid ideig el kell hitetniük a védőkkel, hogy a futójátékost segítve ők is blokkolnak, majd a védőjükről leválva kell üres területre futniuk.

A Patriotsnak a fentiekből minden bejött: a támadófal tökéletesen tartott középen, Dion Lewisnak bőven volt helye és ideje megfordulni a hátrapasszhoz, Tom Brady pedig a szinte teljesen üresen hagyott Chris Hogannek passzolhatott. Az már csak bónusz volt, hogy a Steelers-védelem legutolsó sorát jelentő safety, Mike Mitchell (#23) nagyon bedőlt annak, hogy futójáték lesz, Hogan emiatt léphetett meg.

10 éve még nagyobb trükkel szívattak

A Patriots 2007-es szezonja emlékezetes volt, 18 meccsen át lényegében mindenkivel azt csináltak, amit akartak, sorra döntötték a támadókhoz kötődő rekordokat, hogy a végén drámai módon kikapjanak a Super Bowlban a New York Giantstől, és 18-1-gyel fejezzék be a szezont.

A Patriots akkor 12 győzelem után találkozott a Steelersszel, melynek védője, Anthony Smith a meccs előtt garantálta, hogy megállítják a veretlen New Englandet. Smith komoly leckét kapott, a Patriots és Tom Brady egész meccsen vadászott rá, többek között egy ilyen triplapasszos (kettő hátrafelé) játékkal is a nagyszájú safetyt találták meg a 34-13-ra megnyert meccsen.

Nem is rossz egy lacrosse-játékostól

A Steelers elleni meccsen hatalmasat játszott a Patriots nyáron megszerzett elkapója, a 28 éves Chris Hogan, aki 9 elkapással és 180 elkapott yarddal egyéni csúcsot állított be, ráadásul volt két touchdownja is.

Hogan nem az első, nem is az utolsó olyan játékos, aki más csapatnál nem vált be, a Patriots pedig sztárt csinál belőle, de az ő útja az NFL-ig még a többiekénél is különlegesebb. Hogan ugyanis egyetlen évet amerikaifocizott csak egyetemistaként – eredetileg a lacrosse-t választotta, majd egy évre a másodosztályú Monmouth egyetemre ment amerikaifocizni. Elkapóként és védőként is helyt kellett állnia, 12 elkapással, 147 elkapott yarddal és három TD-nal, illetve 28 szereléssel és 3 interceptionnel zárta az évet.

A profik között a San Francisco 49ers, a New York Giants és a Miami Dolphins is azelőtt megszabadult tőle, hogy tétmeccsen pályára lépett volna. Aztán a Buffalo Billshez került 2012-ben, de 2014-ig kellett várnia, hogy komolyabban számoljanak vele, 2016-ban pedig a Patriotshoz igazolt, ahol eddigi legjobb szezonját hozta össze – a rájátszással együtt 51 elkapásnál, 955 elkapott yardnál és 6 touchdownnál jár.

Furcsa passz volt az Atlantánál is

Nem klasszikus trükkjátékból, de egy szokatlan megoldásból jött az Atlanta első touchdownja a Packers ellen: Matt Ryanék a shovel passzt (más néven shuffle) húzták elő. Ez azt jelenti, hogy az irányító nem dobja, inkább csak előrelöki a labdát az előtte keresztbe átfutó elkapónak.

Mohamed Sanu esetében ez részben kényszerből volt így, a nyomás elől menekülő Ryan meglátta, hogy így játékba tudja hozni elkapóját, aki meg is csinálta a TD-t. A shovel passz viszont nem újdonság a Falconsnál, 2014-ben Eric Weems direkt ilyen opcióra felépített játékból szerzett TD-t a New Orleans Saints ellen.

Az egyetemi bajnokságban egyébként komplett szisztémákat is építenek erre a passztípusra, de más NFL-csapatok is használják eseti jelleggel. Sőt, a Super Bowl XXVIII-ban is a shovel passzé lett volna a főszerep a Buffalo Bills támadójátékában, ha egy kósza kamera nem buktatja le őket jó előre.

A Kamuflázs sorozatunkban mutatjuk be a 120 yardon azokat a trükkös játékokat, amik az egyetemi bajnokságban vagy az NFL-ben erre érdemesek.