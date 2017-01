Boltot is megizzasztaná az NFL legjobb sprintere

2015-től kezdve minden NFL-játékos vállvédőjében ott van egy RFID chip, amivel a mozgását, a sebességét, és még sok minden más adatot tudnak rögzíteni. Ezek az adatokat egy ideig az NFL csak Amerikában elérhető alkalmazásában lehetett böngészni, csütörtökön viszont az egész világ számára elérhetővé tették. Úgyhogy megtudtuk azt is, hogy a szélvészgyors Tyreek Hill valójában az, olyannyira, hogy még Usain Boltot is meg tudná szorítani.

A szezon két leggyorsabb futása is a Chiefs-elkapó Hillé volt, az egyiknél 37,4 km/h volt a maximális sebessége, a másiknál csak 36,65-tel futott. A Hill mögötti leggyorsabb a szintén elkapó DeSean Jeackson volt, őt 36,4 km/h-s maximummal mérték be.

Na de térjünk vissza Hillre. Azt nem állítjuk, hogy a második fordulóban, egy hivatalosan 105 yardos visszahordás – valójában 140 yardot mozgott a pályán – közben elért 37,4 km/h-s maximuma elég lenne ahhoz, hogy megverje a világ legjobb sprinterét, Usain Boltot, de az biztos, hogy elég lenne arra, hogy szorosabbá tegyen egy 100 méteres versenyt, mint ahogy azokat Bolt nyeri általában.

Több dolog miatt nem fair persze a verseny: más talajon futnak, Boltnak 100-on teljesen egyenesen, 200-on is csak kicsit kell kanyarban futnia, míg Hill azért több irányváltással fut a pályán, ráadásul felszerelésben, sisakban és vállvédőben, amik biztosan nem gyorsítanak senkit.

Bolt csúcssebessége 44,72 km/h volt, ami jelentős előny azért Hillhez képest, még a fenti kitételekkel együtt is, de azért közel lennének. Hill elképesztő sebessége azért így is átjön a videón, az Texans játékosait például simán állva hagyta.

Hill esetében azért nem meglepő ez a sebesség, 2012-ben junior világbajnok volt a 4x100-as amerikai váltóval, 200-on ugyanitt bronzérmes volt. Élete legjobbja 9.98 volt 100-on, az is elég komoly hátszéllel.

Az RFID chipeknek köszönhetően kiderült az is, hogy a szezon leghosszabb játéka 141,43 yard volt – a teljes pálya a két end zone-nal együtt ugye csak 120 yard. Ezt a New York Giants elkapója, Odell Beckham Jr. csinálta meg a Detroit Lions ellen egy puntvisszahordásból. A statisztikába 4 yardos visszahordásként került be büntetés miatt, OBJ viszont az előtte álló 63 yardos távot több mint a duplájára nyújtotta, mire átverekedte magát a védőkön.

Érdekesség egyébként, hogy mind Hill leggyorsabb, mind Beckham leghosszabb játékát visszafújták büntetés miatt.