Lehetetlen trükk vagy olcsó átverés a hármas szinkronrúgás?

Az NFL-nek sikerült feldobnia ugyan a felfrissített ügyességi gyakorlatokkal a Pro Bowlt, de maga a gálameccs változatlanul elég laposra sikerült (20-13-ra nyert az AFC az NFC ellen). A majdnem egyhetes orlandói kiruccanás viszont tökéletes alkalom volt arra, hogy az általában kevés figyelmet kapó rúgójátékosok a lehető legjobban kiélvezzék a mininyaralást.

Az egész azzal kezdődött, hogy még az edzések alatt a Baltimore Ravens rúgójátékosa, Justin Tucker bevágott egy mezőnygólt 75 yardról (oké, nem éles körülmények között, ráadásul labdaállvánnyal), amit nem sokkal később a lionsos Matt Prater 76 yarddal körözött le.

Aztán a kickerek és punterek nekiálltak egy kosárpalánkra lődözni, Tuckernek ide 50 yardról sikerült betalálnia. A legnagyobb trükköt viszont a végére tartogatták a punterek: a raiderses Marquette King, a chiefses Dustin Colquitt és a ramses Johnny Hekker egy baseballpálya három bázisáról indítva hozta össze a tökéletes szinkronrúgást, és lőtte el úgy a labdát kézből, hogy azok pont egyszerre találkozzanak.

Felmerül persze, hogy mi van, ha trükkfelvétel volt az egész. Tisztán nem lehet eldönteni, de az ütközés végén elég furcsán pattan szét a három labda, no meg hát egy ilyen rúgást még tökéletes körülmények között is nehéz lenne összehozni, nemhogy olyan szélben, ami a videón is látható (a háttérben a zászló, illetve a punterek nadrágja is eléggé lobog).

De még ha kamu is a videó, az is azt mutatja, hogy a rúgójátékosoknak volt a legnagyobb buli ez a Pro Bowl.