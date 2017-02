Törött lábbal játszik a Super Bowlban a Falcons egyik legfontosabb embere

Azt már a Super Bowl előtti két hétben is lehetett tudni, hogy az Atlanta Falcons centerének, Alex Macknek komolyabb lábsérülése van, az NFC-főcsoportdöntő utáni teljes héten nem is edzett csapatával, az viszont csak a Super Bowl LI hajnalán derült ki, hogy lábtörése van, de így is vállalja a játékot. Mack állapotán akár a meccs is múlhat a Falconsnak.

Alex Mack a Falcons támadófalának legfontosabb eleme, a 2016 nyarán igazolt játékos hozta meg a stabilitást az egységbe. Jól jelzi, hogy milyen állapotban lehet a 31 éves, 193 centis és 141 kilós játékos, hogy az ESPN Atlanta-közeli forrásai szerint ezzel a sérüléssel az alapszakaszban 6-8 hét pihenőre köteleznék a játékost. A Super Bowl viszont mindennél fontosabb, így Mack vállalja majd a játékot.

Meg nem erősített hírek szerint egy csontdarab vált le Mack bal szárkapocscsontjából. Mindez a passzblokkoknál nem fogja hátráltatni – ekkor főleg hátrafelé lépnek, vagy egy helyben taposnak a játékosok –, a futójátékban viszont komoly hátrányt jelenthet Macknek a sérülés, valószínűleg előre törve ugyanis nem tud akkora erőt kifejteni a lábával, és nem tud úgy kitámasztani sem vele.

A futójáték sikeressége duplán fontos lehet viszont a Falconsnak, egyrészt ez biztosítja, hogy ne legyen egydimenziós a játékuk, másrészt a futójáték jelentette veszély miatt olyan sikeres a passzjátékukban a play-action elem, vagyis az a játéktípus, amikor az irányító úgy tesz, mintha átadná a labdát a futójátékosnak, de ehelyett megtartja, és a futójátékra fellépő védelem hibáját kihasználva passzol.

Azt nem tudni, hogy Macket mennyire hátráltatja majd a sérülés, de egy ilyen törésnél az is benne van, hogy nem fogja kibírni a Super Bowl lefújásáig, főleg, hogy a támadófalon belül elég sokszor esnek egymás lábára a játékosok. Mack fájdalomcsillapító injekciót kap majd a döntő előtt, a Falcons bízik benne, hogy ez elég lesz.

Mack elit csoporthoz csatlakozik majd, korábban Jack Youngblood, Charles Woodson és Terrell Owens is játszott törött lábbal a Super Bowlban.