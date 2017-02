50 Super Bowl után most lesz először hosszabbítás?

Lejátszottak eddig ötven Super Bowlt úgy, hogy még egyetlen egyszer sem volt hosszabbítás a döntők történetében, ami már eleve furcsa dolog, pláne, hogy annyiszor közel jártak hozzá. Hogy mekkora az esély erre idén? A szokásosnál talán egy picit több.

A Las Vegas-i fogadóirodák eleve szoros meccset várnak: szerintük a New England Patriots hárompontos favorit, bár láttunk már ilyen jóslatot, amiből aztán sima kiütés lett. Mindenesetre a vegasi hárompontos jóslat biztosan tartotta magát az utóbbi két hétben.

Azért is reménykednek most sokan a hosszabbításban, mert az idei NFL-rájátszás meccsei nem voltak valami szorosak: átlagosan 15,7 pontos differencia volt a csapatok között, és egy-két kivétellel tényleg nagyon egyoldalú mérkőzéseket láthattunk.

De a döntetlen azért így is kuriózum lenne. Az NFL-ben eleve nem túl gyakori dolog, hogy a rendes játékidőben, vagyis négy negyed után döntetlenre állnak: a Ringer adatai szerint a 2000 óta lejátszott alapszakasz- és rájátszás-meccseknek csupán 6,4 százalékán volt hosszabbítás. Ha csak a rájátszást nézzük, akkor egy kicsivel már javulnak az esélyek, ugyanis ebben az időszakban százhetven mérkőzésből tizennyolcon kényszerültek hosszabbításra a csapatok, ami már több mint tíz százalék.

A legközelebb egyébként akkor jártunk a hosszabbításos Super Bowlhoz, amikor a mostani egyik résztvevő, a New England Patriots a St. Louis Ramsszel találkozott a döntőben. A nagyot hajrázó Rams egyenlített 17-17-re, ám a Patriotsnak maradt még másfél perce egy támadásra. A végén csak másodpercek maradtak az órán, amikor a patriotsos Adam Vinatieri bevágott egy 48 yardos mezőnygólt, és ezzel eldöntötte a mérkőzést, mert lepörgette vele az órát. Ez volt egyébként az egyetlen döntő, ahol a mérkőzést eldöntő mezőnygól vagy touchdown után már egyetlen játékra sem maradt idő.

A Patriots eddig négy győzelme mind szoros volt, háromszor három, egyszer négy ponttal nyertek. A Rams elleni döntőhöz hasonlóan két évvel később, a Panthers ellen is hajszálon múlt a hosszabbítás, Vinatieri akkor négy másodperccel a vége előtt nyerte meg nekik egy mezőnygóllal. Négy Patriots-győzelemből kettőnél centikre voltunk a hosszabbítástól, vagyis ilyen szempontból jó ómen, hogy most is ott vannak a döntőben.

Pontokból azért most valószínűleg több lesz, mint 2002-ben. A vegasi fogadóirodák az over/under fogadásokat (hány pont lesz összesen a mérkőzésen) ötvennyolc és félnél húzták meg, ami a két csapat eredményes támadójátékát miatt nem egy elérhetetlen határ.

Egy sokpontos, hosszabbításos Super Bowl pedig egy olyan esemény lenne, ami egész biztosan brutális nézettséget hozna, és a hirdetők is baromi jól járnának vele. Az biztos, hogy itt nem történhet meg, ami az alapszakaszban: vagyis a hosszabbítás után végül döntetlennel ér véget a meccs, addig kell játszaniuk a csapatoknak, amíg nincs győztes.

A New England Patriots-Atlanta Falcons Super Bowl hétfő hajnalban 0.30-kor kezdődik, a 120 yard élőben közvetíti majd az Indexen.