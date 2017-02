A semmiből jövő ütés, ami feltámasztotta a Patriotsot

Lehet a döbbenetes mennyiségűt passzoló, a meccs végén az MVP-címet is megkapó Tom Bradyről, a csodaelkapást összehozó Julian Edelmanről vagy a három touchdownnal a győzelemből oroszlánrészt vállaló James White-ról beszélni, de ha nincs Dont'a Hightower és egy jól helyezett ütés, a Patriots rég elesett volna, mire a nagy hősök odatették magukat.

A negyedik negyed közepén, nyolc és fél perccel a rendes játékidő vége előtt járunk a Super Bowl LI-ben, az Atlanta Falcons magabiztosan vezet 28-12-re. Ugyan saját térfelükön támadnak, de nincs mitől tartaniuk harmadik és egynél, ha el is rontja az irányító Matt Ryan a passzt, egy rúgással messzire visszatolhatják az elég erőtlen New England Patriotsot.

Matt Ryan megkapja a centertől a labdát, az öt falember mellett a futójátékos DeVonta Freeman is hátul marad őt védeni. Másfél másodpercig minden jól is fest. Csakhogy a Patriots elkeseredettségében már nem tehet mást, és a megszokott négy védő helyet ötöt küld Ryan arcába. A Falcons-játékosok elszámítják magukat, hiába van meg az öt az öt ellen, Freeman nem tudja feltartóztatni a mozdonyként felé rohanó 120 kilós védőt. Hightower érintetlenül, szinte nyílegyenesen mehet a balra néző Ryanre, az irányító nem is látja, hogy érkezik.

Ráadásul amúgy is van elég baja, a fal bal oldalán ugyanis Chris Long is megverte az emberét, és már ott volt a Falcons-irányító arcában. Ryan dobni készült, Long előtt még el is tudta volna engedni a labdát, de Hightower a semmiből odaért.

A semmiből, hiszen Ryan nem láthatta, és a semmiből, mert egész meccsen szinte semmit nem csinált. Nem is nagyon tehetett, a nagydarab védő leginkább a futójátékok ellen hatékony, a villámgyors elkapókkal és a passzjátékba is beszálló futójátékosokkal dolgozó Falcons elleni stratégiában nem sok feladatot kapott. Az egész meccsen két szerelése volt. No meg ez a sack Ryan ellen, amikor még a labdát is kiütötte az irányító kezéből.

A labdára a patriotsos Alan Branch vetődött rá leggyorsabban. Itt fordult meg minden a döntőben. Egy hosszú punt után a saját térfelük hátuljára kerültek volna, ehelyett 25 yardról mehettek még mindig elég kétségbeesetten a szépítésért.

Ami meglett. Aztán az egyenlítés is. Majd a fordítás. De minden Hightowerrel indult.

Pedig Hightower normál esetben nagyon fontos játékos a Patriots védelmében, nem véletlen, hogy a szezon előtt és közben nem őt, hanem Chandler Jonest és Jamie Collinst, a defense két másik fiatal tagját cserélte el a csapat. Az elmúlt hat szezonban a Super Bowlig összesen 17 sacket és 289 szerelést összehozó játékos szerződése a nyáron lejár. Valószínűleg a vasárnapi sack igen sok dollárral növelte az értékét.

Két éve, a Seahawks elleni Super Bowlban is volt egy legalább ennyire fontos megmozdulása, akkor a hajrában Marshawn Lynch futását állítottak meg centikkel a gólvonal előtt, miközben egy támadófalemberrel is meg kellett birkóznia.

Később, négy perccel a vége előtt nyolcpontos előnyben még bebiztosíthatták volna a győzelmet a Falconsnál, akkor csak annyi lett volna a dolguk, hogy ne veszítsenek 23 yardot, és rúgjanak egy mezőnygólt a Patriots ellen. Ehelyett Trey Flowers sackje (Super Bowl-rekordot jelentő harmadik a meccsen) és egy Falcons-szabálytalanság elintézte őket, nem jutottak újabb pontokhoz, az ekkora extázisba kerülő New England pedig csodát tett.