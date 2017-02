Örök csere volt, mégis ő lett a Super Bowl hőse

A Super Bowl előtt két teória volt, hogy mihez kezdhet a Patriots a futójátékosaival: az egyik szerint a hatalmas, 113 kilós LeGarrette Blounttal kellett volna lefárasztaniuk a Falcons védelmét, a másikban az apró, de sokkal fürgébb Dion Lewis és az ő elkapásaira építhettek volna. Persze, hogy kettejük cseréje, James White döntötte el a Super Bowlt.

A New England Patriots 3 negyeden át szenvedett a Super Bowl LI-ben az Atlanta Falcons ellen, a harmadik negyedben 28-3-as hátrányban is voltak, az utolsó 15 percet 19 pontos hátrányban, 28-9-es állásnál kezdték meg. Ekkorra világossá vált, hogy ilyen különbséget futójátékkal nem tudnak ledolgozni, ezért, illetve a korábbi elvesztett labdája miatt a 113 kilós, majdnem kétméteres Blount ki is került a lehetséges opciók közül. Dion Lewis sem sokra ment, volt ugyan 6 futása 27 yardért, de egyetlen kétyardos elkapást tudott csak összehozni.

Nagyon az elkapókkal sem volt összhangban Brady, bár ahogy haladt a meccs, egyre jobban védte őt a támadófal. A szorult helyzetben pedig váratlan segítséget is kapott: a 175 centis, 93 kilós James White a semmiből lett a meccs hőse.

14 elkapás, 110 elkapott yard, 29 futás, 2 futott és 1 elkapott TD.

A 14 elkapás és a futójátékosként elkapott 110 yard is Super Bowl-rekord.

Ennyivel zárta a Super Bowlt az a White, akiről a meccs előtt senki nem beszélt, mert normális esetben semmi szerepének nem kellett volna, hogy legyen. Erre ő volt az, aki a végén mindent, sőt, még annál is többet megcsinált. A harmadik negyed végén elkapással szerzett TD-t, a negyedikben futott egyet az egyenlítésért, majd a hosszabbításban az ő elkapásával nyert hirtelen halállal a Patriots.

A csereszerep persze nem volt ismeretlen White-nak, középiskolás és egyetemista korában is egy leendő NFL-játékos cseréje volt. A floridai gimiben a jelenlegi Bengals-játékos Giovani Bernard miatt kapott kevés lehetőséget, a Wisconsin egyetemen pedig az NFL-ből már kikopott Montee Ball-lal, illetve a Chargersben idén 12 TD-t összehozó Melvin Gordonnal kellett osztozkodnia a lehetőségen. Így is volt két szezonja 1000 futott yard fölött. A Super Bowlban viszont nem a lábai, hanem a kezei döntöttek.

Bár volt két futott TD-je, azok 1, illetve 2 yardról voltak, igaz, a lehető legfontosabb pillanatokban.

White 2015-ben hat, 2016-ban öt touchdownt szerzett a teljes alapszakaszban, a Super Bowlban hárommal tolta meg ezt. Egyértelműen ő is megérdemelte volna az MVP-címet, amit végül Tom Brady kapott, negyedszer.