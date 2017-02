Tom Brady: öt gyűrű mind fölött

„Jó sok minden történt ma este” – foglalta össze tömören, de tökéletesen Tom Brady azt a Super Bowl LI-t, aminek fordulatait és drámáját talán négy könyvben sem lehetne visszaadni. Biztos, hogy a meccsről több dokumentumfilm készül majd, Brady jó barátja, Mark Wahlberg valószínűleg már a megfilmesítésen dolgozik, Bostonban pedig több ezer Tom és Brady keresztnevű kissrác születik majd november elején. Brady pedig alighanem fő helyre teszi majd az ötödik bajnoki gyűrűjét, aztán lemegy edzeni, és szeptembertől újra azon lesz, hogy mindenféle elképzelhetetlen módon nyűgözzön le mindenkit.

Tom Brady két meccset játszott vasárnap este Houstonban. Az egyik úgy két és fél negyedig tartott, és élete egyik legnagyobb verését kapta benne. A másodikban kevesebb mint két negyed alatt csodát tett. Adott egy passzt Julian Edelmannek, amiből minden idők egyik legelképesztőbb elkapása lett. Végigvitt egy 75 yardos támadást a győzelemért a Super Bowlok első hosszabbításában. Megszerezte az ötödik, rekordot jelentő Super Bowl-gyűrűjét, és a negyedik Super Bowl MVP-címét.

Az öröme viszont nem volt teljes: a tökéletes estébe valaki belerondított, amikor ellopta az öltözőből a meccsen viselt mezét, egy örök ereklyét. A nyomozásba azóta a texasi rendőrséget is bevonták, Brady állítása szerint két éve, Arizonában ugyanez történt a győztes mezzel.

A Patriots irányítója ötödik címével bebiztosította, hogy ő minden idők legjobbja, vagy ahogy angolul szokták mondani, a GOAT (greatest of all time). Vasárnapig még lehetett vitatkozni (ha kikaptak volna, most is lehetne), hogy Peyton Manning rekordjai, Terry Bradshaw és Joe Montana négy gyűrűje és százszázalékos Super Bowl-eredménye vetekszik vele.

De ha a New England úgy nyer vasárnap, hogy Brady elad öt labdát, összesen 15 sikeres passza van, de a védelem és a futójáték elképesztő teljesítményével mégis megmenekülnek, Brady akkor is előzött volna, kicsivel. De Brady nem így, hanem a Super Bowlok történetének legnagyobb fordításával szerezte meg az ötödik gyűrűt.

Ennyit irányító még nem nyert az NFL-ben. Egy játékosnak volt eddig öt bajnoki gyűrűje, a védő Charles Haleynek, az irányító Bart Starr pedig ugyan ötszörös bajnok (még az 1960-as évekből), de hármat még a Super Bowl-korszak előtt nyert. Brady pont attól a Terry Bradshaw-tól vehette át a Lombardi-trófeát, akinek szintén négy Super Bowl-gyűrűje van, Bradshaw akkor azt mondta, át is adja a trófeát a GOAT-nak – ő ezzel le is zárta a vitát.

Brady utálja, ha GOAT-nak hívják, bár tudja, hogy ez így van. 39 évesen olyan teljesítményt nyújtott, mint még senki. Peyton Manning egy éve csak asszisztált a Broncos győzelméhez. Joe Montana, Dan Marino, Steve Young és Kurt Warner ennyi idősen már nem is játszott az NFL-ben, Brett Favre pedig ugyanannyi interceptiont dobott 2008-ban 39 évesen, ahány touchdownt (22-t). Brady mutatója 28-2 volt az alapszakaszban, a rájátszásban ugyan rontott ezen, de még így is messze ő a legjobb irányító ilyen korban.

Ja, és mind az öt győztes Super Bowlban a fordításért kellett mennie a meccs végén, amit meg is csinált – jól mutatja, hogy mekkora szerepe volt az öt bajnoki címben.

Dupla elégtétel

A győzelem után a pódiumon állva nagyon udvariasan, a tőle megszokott módon hárította el a kérdést, hogy plusz motivációt jelentett-e neki, hogy visszavágjon az NFL-nek a négymeccses eltiltása miatt. Csak annyit mondott, sok dolog történt a szezonban, ennél jobban nem tért ki rá, de biztos, hogy legalább annyira hajtotta a kvázi bosszú, mint bármi más.

Pedig volt sokkal nagyobb gondja is. A labdaleeresztéses botrány, illetve eltiltás miatti fellebbezést is azért hagyta abba, mert édesanyja súlyos betegséggel küzd másfél éve. Emiatt apja csak egy meccsén tudott ott lenni a szezonban, anyja a Super Bowlig egyen sem. A négymeccses eltiltás ideje alatt szeptemberben így több időt tölthetett velük Kaliforniában. Emiatt is érzékenyült el a Super Bowl előtti héten, amikor egy hétéves fiú arról kérdezte, ki az ő hőse – könnyes szemmel, elcsukló hangon mondta, hogy az édesapja, idősebb Tom Brady.

Az, hogy velük ünnepelhetett egy újabb bajnoki címet, kárpótlás és felüdülés volt az elmúlt 1-1,5 év megpróbáltatásaiért. Ezek is közrejátszottak abban, amikor a lefújás után a pálya közepén zokogott örömében.

Mindig a következő a legszebb

Amikor Bradyt arról kérdezik, hogy melyik a kedvenc bajnoki címe, mindig azt mondja, hogy a következő. Vicces kitérő ez a komoly válasz elől, de ő így is gondolja. Amikor a 2014-es szezont győzelemmel zárták, és a négy Lombardi-trófeával kiment a Patriots a bostoni baseballcsapat, a Red Sox hazai szezonnyitójára, Brady egy hatalmas 5-ös számmal ellátott pólóban vonult ki a fűre. Sosem mondta ki, miért, de aki ismeri az irányítót, tudja, hogy ez üzenet volt.

A Red Sox április 3-án kezdi a 2017-es szezont, meglátjuk, ott lesz-e a Patriots-irányító, és ha igen, milyen pólóban.

Ez a mindent elnyomó győzni akarás egyébként nem csak Brady sajátja, ugyanilyen a vezetőedző Bill Belichick, aki most újabb hajót adományozhat el. A nagy horgász Belichick ugyanis jelenleg egy VI Rings (6 gyűrű) nevű hajót használ, de már hét bajnoki gyűrűje van (öt vezetőedzőként, kettő védőkoordinátorként még a New York Giantscel), vagyis időszerű a csere, bár aligha érzi ezt komoly tehernek.

Soha nem hagyja abba

A kedvenc bajnoki cím mellett Brady a folytatásról is konkrétumok nélkül beszél általában. Azt szokta mondani, hogy majd ha szarul játszik, visszavonul. Két és fél negyedig eléggé visszavonulásra állt a dolog, aztán valahogy megint megcsinálta, hogy ne tűnjön őrültségnek, amikor azt sugallja, hogy akár 45 éves koráig is a ligában maradna. Mondani sem kell, ez teljesen példátlan lenne irányítótól.

Ezt erősíti az is, hogy a Super Bowl előtti órákban olyan hírek érkeztek a Patriotstól, hogy további 3-5 évvel meghosszabbítanák a szerződését.

Azt a szerződést, ami legalább annyira MVP-nek számít, mint Brady maga. A legutóbbi, 2016-os szerződésmódosításakor úgy írták át a fizetését, hogy a 2016-os alapszakaszban csak 764 705 dollárt kapott a meccsekért, és további 13 milliót az aláírási bónusz részeként. A két szám együtt is elképesztően alacsony egy Brady szintű játékoshoz (a liga legjobb irányítói 20 milliónál is többet kapnak egy évre), de hajlandó lassan 10 éve folyamatosan a piaci ár alatt játszani, hogy abból a pénzből, amit ő megspórol a csapatnak, erősebb keretet építsenek köré. Ezért jutott az elmúlt 15 évből 11-szer főcsoportdöntőbe, és hétszer Super Bowlba a Patriots, ötöt megnyerve.

Jövőre 1+13 milliót keres majd, a nagy ugrás 2018-ban jönne el, amikor 22 millió dollárjába kerülne a csapatnak. Ha valóban hosszabbítanak vele, 2020-ig is eljátszhat aprópénzért. Persze könnyű neki, eddig nagyjából 196 millió dollárt keresett csak az NFL-ben, e mellé jön ki tudja mennyi a reklámbevételekből. Ráadásul nem is ő a fő kereső otthon, a felesége, a szupermodell Gisele Bündchen még nála is többet visz haza, tehát duplán ráér jótékonykodni a Patriotsnak. Már csak az a kérdés, hogy meddig. Mindenesetre, ha a feleségén múlna, Bradynek már most vissza kellene vonulnia.

Annak, hogy még egy irányító öt Super Bowlt nyerjen az NFL-ben, minimális az esélye. Annak, hogy az ötből egyet a történelem legnagyobb fordításával csináljon meg, kvázi nulla. Tom Brady az örökös GOAT, élvezzük, amíg élőben látjuk.

