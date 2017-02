Kettős gyilkossági ügyben kell tanúskodnia a Patriots-edzőnek

Aaron Hernandez élete végéig börtönben marad, miután 2014-ben elítélték egy gyilkossági ügy miatt, de vár rá még egy per, ugyanis egy 2012-es bostoni kettős gyilkossággal is őt vádolják. Hernandez a legutóbbi Super Bowlt megnyerő New England Patriots játékosa volt, mielőtt lecsukták, emiatt most a csapat edzőinek is tanúskodnia kell.

Az ötszörös bajnok vezetőedzőt, Bill Belichicket és a támadókat irányító Josh McDanielst is meghallgatják majd tanúként a perben, mivel 2012-ben Hernandez még bőven a Patriots játékosa volt, pont az idény előtt kötöttek vele öt évre szóló szerződést a teljesítménye miatt. Hernandez első perében egyébként a Patriots-tulaj Robert Kraftot hallgatták meg tanúként.

Decemberben Hernandezt azonosította elkövetőként az a férfi, aki túlélte azt a 2012-es bostoni lövöldözést, amelyben ketten is meghaltak. Az amerikaifutballista egy bostoni night clubból elinduló társaságra lőtt autójából még 2012-ben, mert egyikük belekötött. A Hernandez által használt autót később a sportoló nagybátyjának garázsában találták meg a rendőrök. A kettős gyilkosságnál használt fegyver is előkerült egy bristoli nő autójának csomagtartójából, a nő azt mondta, amerikaifutballisták használták korábban a járművet.

Ehhez a kettős gyilkossághoz kapcsolódhatott az a 2013-as ügy is, ami miatt életfogytig tartó börtönbüntetést kapott: az áldozat tudhatott arról, hogy Hernandez érintett a 2012-es kettős gyilkosságban.