Eszelős csúcs dőlt az NFL-válogatón, mégsem jár érte a saját sziget

Őrületes sebességgel futott a Washington egyetem korábbi elkapója, John Ross az NFL éves játékosválogatóján, hiszen hivatalosan is 4.22 másodperc alatt sprintelt 40 yardon. Az eddigi rekorder Chris Johnson 2008-ban két századdal volt lassabb nála, Ross viszont a rekorddöntés ellenére sem kapja meg saját szigetét, vagy egy millió dollárt.

Pénteken a futójátékosok nem mutattak elképesztő sebességet, így szombaton az elkapókra, vagy vasárnap a defensive backekre maradt, hogy esetleg megdöntsék az NFL Combine 40 yardos rekordját, Chris Johnson 4.24-es idejét. A csúcs már szombaton meg is dőlt az elkapó John Rossnak köszönhetően, aki úgy futott 4.22-es időt, hogy a végére be is görcsölt a vádlija.

A futás után maga is azt mondta, hogy ha nincs a kis görcs, valószínűleg még gyorsabb lett volna, de emiatt lelassult a legvégére. A sérülés miatt ki is hagyta a további szombati gyakorlatokat, de ez is elég volt ahhoz, hogy mindenki róla beszéljen. Még a hivatalos idő kihirdetése előtt fel is kapta a fejét a korábbi rekorder Johnson, Twitteren meredő szempárokkal jelezte meglepődését.

Az NFL persze ki is használta, hogy Ross ideje miatt hirtelen a szokottnál nagyobb figyelem hárult a Combine-ra, és elég sokáig hitelesítették az eredményt. Közben arra is volt idejük, hogy Ross futását összevágják két remek elkapó, Odell Beckham Jr. és Julio Jones korábbi 40 yardos futásaival, de Chris Johnson idejét is odamérték lézerrel Ross futására.

Utóbbi alapján úgy tűnt, hogy az utolsó 6-7 yardon történt lassulás miatt nem lesz új csúcs, ám végül rekordot mértek nála.

Pusztán a sebesség nem lenne elég azért az NFL-ben, csakhogy a 180 centis, 86 kilós Ross kiváló elkapó is, elég megnézni ezt a videót az egyik megmozdulásáról.

A CBS szakírói szerint Ross az évfolyam harmadik legjobb elkapója (a bajnok Clemson Tigerstől érkező Mike Williams, illetve az év meglepetécsapatában, a Western Michiganben játszó Corey Davis mögött), és egyértelműen az első körben, vagyis a 32 legjobb játékos között választják majd ki a Drafton.

Ez a futóteljesítmény alighanem tovább növeli Ross értékét, már csak azért is, mert elég biztos kezei vannak, és ilyen sebességgel a liga összes védőjét maga mögött tudja hagyni.

Nincs saját sziget

Ross komoly szerződést fog majd kapni az NFL-ben, az Adidas által a hét elején felajánlott saját szigetnek viszont búcsút mondhat – hiába döntötte meg a 40 yard csúcsát, Nike-csukákban futott, úgyhogy kizárta magát a versenyből.