A Super Bowl thrillerét másolta a Barcelona

Szerda este a Barcelona történelmi fordítást hozott össze a Bajnokok Ligájában: olyan helyzetből harcolta ki a továbbjutást, ami teljesen reménytelennek tűnt. A mérkőzés után rögtön volt olyan Barcelona-futballista, aki a február eleji Super Bowlt emlegette, akkor a New England Patriots szintén történelmi fordítást vitt véghez.

Néhány hete már láthattuk a Super Bowlban, hogy mi minden megtörténhet a sportban. Egészen őrületes volt, amit a mai napon történt

- mondta a Barcelona-középpályás Ivan Raktic, miután 6-1-gyel ejtették ki a PSG-t a sorozatban, azok után, hogy három perccel a rendes játékidő vége előtt még három gól hiányzott nekik ehhez.

A mérkőzésről nem véletlenül jutott neki is eszébe a New England Patriots-Atlanta Falcons-döntő február elejéről.

A Bajnokok Ligájában még sosem jutott tovább senki úgy, hogy az első mérkőzésen 4-0-ra kikapott. Hasonló helyzetben volt a New England Patriotsra is, ami minden korábbinál nagyobb fordítást vitt véghez. A Super Bowl harmadik negyedében még 28-3-ra vezetett ellenük az Atlanta Falcons, az ESPN statisztikai oldala akkor 1 százalékra becsülte a Patriots esélyeit. A Super Bowl nem az a terep, ahol óriási fordításokat szoktak csinálni a csapatok, ezért is volt elképesztő, amit a New England-iek műveltek ezek után.

Hat perccel a harmadik negyed vége előtt touchdownt szereztek, de kihagyták az extra pontot, így csak 28-9-re jöttek fel. Aztán az utolsó negyedben beindult a henger, és három touchdownnal és két sikeres kétpontos kísérlettel egyenlítettek, ezzel 28-28 lett a rendes játékidő vége. Jöhetett a Super Bowlok ötvenegy éves történetének első hosszabbításra, ahol a Patriots megszerezte a győzelmet érő touchdownt, és 34-28-ra nyerte a történelmi döntőt.

Soha senki nem fordított ekkora hátrányból az NFL-döntőkben, és valószínűleg soha a büdös életben nem lesz még egyszer ilyen.

A Barcelonának is minimális esélye volt, már csak az első meccs miatt is, azután meg pláne, hogy a szerda esti visszavágón a PSG-s Edinson Cavani a 62. percben gólt lőtt, mert ezzel már összesítésben 5-3-ra vezettet a francia csapat, és az idegenbeli gól miatt hármat kellett volna berámolnia a Barcelonának. Meg is tört a lendületük, aztán jött az utolsó percek drámája, és végül meglett a fordítás.

A napokban ráadásul a New England Patriots egyik legnagyobb sztárja, a tight end Rob Gronkowski a Barcelonánál járt látogatóban, saját névre szóló mezt kapott, és Messivel is összeállt egy közös fotóra. Csak a nagy fordításról maradt le, mert a Celta Vigo elleni 5-0-s bajnokit nézte meg a helyszínen, nem a szerda esti BL-mérkőzést.