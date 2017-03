Ez a visszatérés nagyot szólna az NFL-ben

A közönségkedvenc Marshawn Lynch a két évvel ezelőtti Super Bowl alatt jelentette be, hogy egy sérülésekkel teli szezon után huszonnyolc évesen visszavonul az NFL-től. Egy kihagyott szezon után viszont most egyre több helyről hallani, hogy a futójátékos visszatérhet az NFL-be, de nem korábbi csapatában, a Seattle Seahawksban játszana.

Az NFL-ügyekben jól tájékozott Adam Schefter szerint Lynch szülővárosa csapatánál, az Oakland Raidersnél kerülhet képbe, ahol most nagy szükség lenne egy futójátékosra Latavius Murray távozása után, ezért is került szóba náluk egy másik rutinos futó, Adrian Peterson is.

A dolog viszont nem olyan egyszerű, mert Lynch játékjoga még mindig a Seahawksnál van, vagyis a Raidersnek adnia kellene valamit a futójátékosért cserébe, leginkább draftjogokat. Csakhogy az NFL honlapja úgy értesült, hogy a Raiders nem szívesen menne bele ilyen üzletbe, pláne, hogy Lynchnek is ki kellene fizetni a következő szezonra 9 millió dollárt, mert érvénybe lépne a visszavonulása előtti szerződése. Utóbbi azért sem jönne jól az oaklandieknek, mert kell a hely a fizetési keretben, hogy több kulcsemberrel hosszabbítsanak.

Marshawn Lynch

A Raidersnek és Lynchnek a legegyszerűbb az lenne, ha a Seahawks egyszerűen elengedné. Ebben az esetben a Raiders ugyanis jóval kedvezőbb feltételek mellett szerződtethetné, Lynch is játszhatna egy olyan közönség előtt, ami imádná, mivel a város szülöttje. A futójátékos többször elmondta, mennyit jelent neki az oaklandi közösség.

Más kérdés, hogy valószínűleg a Seahawks sem engedné el csak úgy, ha kaphatnak érte valamit.

Az amerikai sajtó szerint Lynch a napokban már járt a Seahawksnál, bár arról nem esett szó a találkozón, hogy engedjék el ingyen. Ha a visszatérés nem is lenne akkora szám, mint amikor a legendás Brett Favre 2008-ban bejelentette, hogy újra játszani fog, de mivel az NFL-ből fájóan hiányoznak az egyéniségek mostanában, ezért a ligának is jót tenne, ha újra játszana.

A Seahawksszal 2014-ben Super Bowl-győztes Lynch NFL-es pályafutása során 9112 futott yardot jegyzett. Legemlékezetesebb futása 2011-es rájátszásban volt, amikor a New Orleans elleni meccsen úgy futott 67 yardot, és szerzett touchdownt, hogy közben a fél vendégcsapaton pofozta, passzírozta át magát.