Visszavonul a Dallas Cowboys NFL-ikonja

Az ESPN szerint nem folytatja NFL-es pályafutását Tony Romo, aki a Dallas Cowboys irányítójaként játszott az elmúlt tizenegy szezonban. Sérülések miatt viszont kiszorult a csapatból, miközben egy újonc átvette tőle a posztot, és a rájátszásba vezette a texasiakat.

Romóval kapcsolatban jó ideje ment a huzavona, mert az nyilvánvaló volt, hogy a Cowboysnál nem fog maradni: az újonc Dak Prescott remek szezont ment azok után, hogy Romo előszezonban összeszedett hátsérülése miatt hónapokra kidőlt, és sérülékenysége egyre többet hátráltatta. Prescott olyannyira nem illetődött meg élete első NFL-es idényében, hogy a rájátszásig vitte a csapatot, ahol a Green Bay Packers állította meg őket.

A 36 éves Romo neve a Houston Texansnál és a Denver Broncosnál is felmerült a hetekben, de tradelni nem akartak érte, és szépen lassan elmenni látszott mindkét hajó, mert közben a csapata kapni szeretett volna érte valamit. Az irányítót közben folyamatosan ostromolták a tévétársaságok, hogy folytassa náluk szakértőként, és végül ezt a lehetőséget választotta, leginkább az egészsége és a családja miatt, értesült az ESPN.

Romo NFL-be kerülése is jó sztori volt, mert egy kis egyetemről, az Eastern Illinois-ról próbálta meg beverekedni magát a ligába, de egyik csapat sem draftolta. A draft után a Dallas Cowboys szerződtette le, ahol az első két idényében jobbára csak padozott, aztán a 2006-os idényben harcolta ki a kezdőpozíciót, onnantól ő volt a Cowboys alapembere.

A 2010-es idényben volt először komolyabb sérülése, ami miatt csak hat alapszakasz-meccsen tudott pályára lépni, aztán a hátsérülések a 2013-as szezontól kezdték el komolyan hátráltatni, ám 2014-ben még így is élete egyik legjobb idényét futotta. 2015-ben megsérült a kulcscsontja, emiatt hét mérkőzést hagyott ki, túl hamar tért vissza, újra kidőlt.

Romót ápolja a Cowboys stábja

Tavaly előtt már csak négy mérkőzésen tudott pályára lépni, a legutóbbi idényben csupán az alapszakasz utolsó meccsén vetették be, amikor a csapat már ott volt a rájátszásban.

Jerry Jones tulajdonos ugyan sokáig tartotta magát ahhoz, hogy Romo egy intézménynek számít a Cowboysnál, és továbbra is hozzájuk tartozik, de végül ugyanaz lett a történet vége, mint a Vikingstól elküldött Adrian Peterson esetében.

Romo négyszeres Pro Bowl-résztvevőként, 34 183 passzolt yarddal és 248 touchdownpasszal fejezi be NFL-es pályafutását, ezek a statisztikák a legjobbak a Dallas Cowboys történetében. De a történethez hozzátartozik az is, hogy összehozott 117 interceptiont is pályafutása során, különösen a 2012-es szezonja sikerült katasztrofálisan, amikor 19-szer adta el a labdát. A legnagyobb lehetőség nem adatott meg neki a Cowboysnál eltöltött több mitn egy évtized alatt: nem játszott Super Bowlt, és így bajnok sem lehetett a csapattal.

Bár hallani olyan híreket, hogy adott esetben hajlandó lenne a visszatérésre, ha a csapatnak igazán szüksége van rá, de ez nem tűnik valószínű opciónak.